El bloque de Unión por la Patria consiguió hoy quórum sin inconvenientes en la Cámara de Diputados para tratar la reforma del Impuesto a las Ganancias que elimina la cuarta categoría a partir de 2024. Los 129 legisladores necesarios para iniciar el debate se sentaron en sus bancas a las 13.15, y entre ellos, además de los integrantes del oficialismo, estuvieron referentes de distintos espacios opositores. Los libertarios Javier Milei y Victoria Villarruel estuvieron en sus bancas a la hora de dar el quórum, luego de que minutos antes el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) confirmara que iba a acompañar el proyecto con su voto. "Voy a votar siempre que se bajen impuestos, no me importa ningún cálculo político", aseguró Milei en declaraciones a la prensa. La diputada por Buenos Aires de LLA Carolina Píparo no estuvo al momento del quórum, pero se espera que también vote a favor del proyecto presentado la semana pasada por el ministro de Economía, Sergio Massa. Entre los presentes también estuvieron los diputados del peronismo federal Graciela Camaño, Alejandro "Topo" Rodríguez y Natalia De la Sota. El Frente de Izquierda (FIT) aportó sus bancas para el quórum, ya que se sentaron sus cuatro integrantes, quienes anticiparon su voto a favor de la norma. También acompañaron los radicales de Evolución de Martín Lousteau, Emiliano Yacobitti, Dania Tavela, Marcela Antola y Brouwer de Koning; los gobernadores electos Claudio Vidal (SER) y Rolando Figueroa (Neuquén). Con los acompañamientos de los diputados propios, los libertarios, la Izquierda y diputados de Misiones y Río Negro, se espera que el bloque de Unión por la Patria no tenga inconvenientes para aprobar la norma en la Cámara de Diputados. MG/AMR NA