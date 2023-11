El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, aseguró hoy que el acuerdo que hizo con el expresidente Mauricio Macri es "un movimiento fundamental" para pelear el balotaje contra el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, a quien acusó de mandar al debate a "un coro de tos" que apuntó a lograr su "desborde emocional".

El economista libertario indicó por Radio Continental que se sintió "muy cómodo" durante el debate presidencial realizado el domingo en la Facultad de Derecho de la UBA y consideró que, a lo largo de los bloques, se fue "afianzando".

Milei entendió que Massa buscó "agredir y tratar de hacer cosas" para sacarlo "de las casillas", con la supuesta idea de mostrarlo "como alguien desequilibrado y que no está en condiciones de gobernar".

"Eso lo buscó intensamente, fue muy agresivo, tuvo frases muy ofensivas hacia mi persona", interpretó el candidato libertario, quien buscó victimizarse: "Como todo el aparato juega a favor de Massa, en su equipo tenía un conjunto de psicólogos que estaban buscando puntos con los cuales agredirme, y una de las cosas que lograron fue que el público que llevaba cada uno, en lugar de estar en el lugar en el que uno estaba en el atril, lo pusieron en diagonal", describió.

MIRÁ TAMBIÉN Massa llamó a tener fuerzas de seguridad mejor pagas y pidió que la justicia haga su tarea

"El público de Massa estaba enfrente mío y, cada vez que yo tenía que hablar, se dedicaban a toser, era un coro de tos", dijo el candidato libertario.

En ese sentido, Milei acusó a Massa de "buscar un desborde emocional mío y no lo logró, aun con los tosedores, es un tema no menor", subrayó.

El candidato de ultraderecha, consultado sobre las medidas que tomaría en caso de resultar electo, indicó que la primera sería "reflotar el acuerdo con el FMI" porque -sostuvo- la Argentina "tiene el acuerdo caído: tendría que haber terminado este año con un déficit primario de 1,9% y Massa lo llevó a 2,9, y si sumás los intereses, estamos entre los 14 y 15 puntos del PBI".

Por eso, para Milei, la Argentina "tiene que hacer algo urgente, dado el desequilibrio que viene en diciembre".

MIRÁ TAMBIÉN Con un divertido hilo en la red X, el Gobierno bonaerense detalló los logros de un Estado presente

Luego, en declaraciones en Radio el Observador, dijo que durante el debate "desarticuló" las declaraciones de Massa.

"Yo le desarticulé las mentiras sin la mayor dificultad. Las críticas a la economía se las hice hablando de la inflación y de los problemas con las reservas", abundó.

Sobre el accionar de Massa en el debate, el libertario indicó: "Yo lo noté muy soberbio, con una actitud agresiva. En una parte del debate se le deformó el rostro. Lo del carpetazo del Banco Central demuestra lo peor del kirchnerismo", dijo en alusión a la pregunta de Massa de por qué no le habían renovado una pasantía en esa entidad años atrás.

Sobre su experiencia de debatir con Massa, Milei indicó: "A mí me sorprendió, yo me hacía la idea de que mintiera, pero no tanto. Fue como discutir con un psicópata, porque decía cosas por fuera de la realidad, hay que tener una templanza muy fuerte".

Luego comentó sobre el apoyo de sectores de Juntos por el Cambio para la fiscalización y afirmó: "La ayuda que nos da JxC es tremenda y me pone muy feliz. La generosidad de (Patricia) Bullrich y Macri es de un enorme gesto patriótico. Ellos están comprometidos por la lucha por la república".

Destacó la reunión que tuvo con Macri luego de la primera vuelta electoral, en la localidad de Acassuso, a la que consideró "fundamental" para tener posibilidades de ganar la elección.

"Yo creo que hubo un movimiento fundamental que fue la reunión de Acassuso. Porque están muy fidelizados mis votos y muchos sectores fidelizados de JxC miran con cariño las ideas de LLA. A eso sumale los votos dispersos de (el gobernador cordobés y excandidato Juan) Schiaretti. Por eso estamos en condiciones de ganar y por eso hacemos hincapié en la importancia de fiscalizar", dijo.

Sobre la advertencia de la justicia electoral a LLA por la cantidad de boletas insuficientes que presentó, dijo que se enviaron "menos boletas" para no sufrir "robos"

"Cuando vos mandás las boletas, tienen un rango y un máximo. Nosotros en la otra elección enviamos todo un padrón y detectamos que tuvimos la mayoría de los robos entre las 8 y las 10 de la mañana. Nosotros mandamos menos boletas y se la distribuimos a los fiscales. Eso quiere decir que los fiscales lo van a reponer y no vamos a sufrir robos", amplió.

Sobre este punto, el apoderado nacional de La Libertad Avanza, Santiago Viola, y la hermana del postulante, Karina Milei, informaron que LLA "no ha incumplido con resolución legal alguna" y argumentaron que "la provisión de boletas a las Juntas Electorales de cada uno de los distritos es únicamente a los fines de colaboración por parte de la justicia y el correo".

"Ejerciendo la libertad de elegir, y a los fines de evitar roturas, robos y sustracción de boletas, como los ocurridos a lo largo y ancho del país en las elecciones anteriores, la Alianza que representamos ha decidido aportar una cantidad de boletas para cubrir el inicio de los comicios y con la intención de que sean los fiscales generales y fiscales de mesa quienes se encarguen de la reposición de las mismas durante el transcurso del día", agregaron en una notificación a la justicia.

Por su parte, Milei realizará el jueves su cierre de campaña en la provincia de Córdoba, mientras mañana martes visitará Rosario para retomar su autodenominado "tour de la libertad", con el que viene recorriendo distintos puntos de Argentina.

El jueves realizará la "caravana final" a partir de las 19 desde la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Obispo Tejedor de la ciudad de Córdoba.

En la convocatoria se llama a los simpatizantes a que lleven la bandera argentina, pedido que comenzó luego de las elecciones generales del 22 de octubre.

(Télam)