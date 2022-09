Mientras se discutía el proyecto de Consenso Fiscal durante la sesión de la Cámara baja, el diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei se cruzó duramente con su par del oficialismo Héctor "Cacho" Bárbaro, y luego de un ida y vuelta de acusaciones y chicanas, se retiró furioso del recinto junto a su compañera de bloque Victoria Villarruel. En el cierre de su discurso acerca de la iniciativa de pacto fiscal, el opositor embistió contra la clase política, lo cual derivó en la réplica de parte del diputado misionero del Frente de Todos, quien le recordó al liberal que él también es un dirigente político, como todos los que ocupan bancas en el Congreso. "Para saber dónde hay que invertir deberían conocer las preferencias de todos los individuos, deberían ser omniscientes, deberían ser Dios, y si hay algo que me queda claro que está bien lejos de Dios son los humanos, en especial los políticos. Por eso desde La Libertad Avanza vamos a rechazar esta basura de Consenso", sentenció el libertario, visiblemente exaltado. "¿Qué hacés sentado acá si no sos político? ¿Qué sos?", retrucó a los gritos Bárbaro, mientras la diputada del Frente de Izquierda Unidad Romina del Plá, intentaba hacer uso de la palabra, sin éxito. Con el ánimo cada vez más enardecido, Milei contestó que el hecho de participar en el Congreso nacional tiene que ver con su compromiso de "pelear contra el statu quo desde adentro" del sistema, y agregó que se propuso ese desafío porque tiene "las pelotas para hacerlo". Bárbaro siguió con su arremetida y tildó al diputado de derecha de "ñoqui". "Hace la gran Milei: habla y se va", chicaneó el oficialista, ante lo cual el líder de La Libertad Avanza no se quedó atrás y le devolvió la agresión: "Vos le cagás la vida al sector privado". "Andá y ganate la vida en el sector privado", continuó Milei. "Sentate que cobrás un sueldo", siguió Bárbaro. "Pero yo la devuelvo", respondió el libertario. En medio del escándalo, intervino José Luis Gioja (Frente de Todos), quien en ese momento presidía la sesión, y le reclamó sin éxito a los diputados que "no dialoguen" entre sí. "Por favor diputado, se sienta o se va", exhortó a Milei, a quien no le gustó nada el reto del sanjuanino y se levantó de su banca para retirarse del recinto. "Sea un poco más simétrico, solo defiende a los de su bloque", le contestó a Gioja, mientras se iba junto a Villarruel. SH/MG/GAM NA