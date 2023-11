El candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, intentó sembrar dudas sobre la transparencia del sistema electoral argentino y, en consonancia con las posturas adoptadas por líderes de extrema derecha como Jair Bolsonaro y Donald Trump, volvió a agitar la idea de "fraude" y anticipó que podría desconocer el resultado del balotaje que disputará el 19 de noviembre contra su adversario de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

El líder ultraderechista evidenció así un abrupto giro respecto a su postura inicial en relación su derrota ante Massa en la primera vuelta electoral del 22 de octubre, que aceptó sin más a pesar del agite que sus voceros y militantes libertarios realizaron en redes sociales para instalar supuestas adulteraciones en el escrutinio, nunca denunciadas por el espacio en la Justicia Electoral.

Pasados los días, Milei volvió sobre sus pasos y en una entrevista brindada anoche al periodista peruano Jaime Bayly, el candidato presidencial de LLA puso por primera vez en duda el resultado de los comicios nacionales, dijo que no aceptar su derrota y objetó la integración de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

"Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado", sostuvo, sin brindar pruebas concretas sobre sus afirmaciones y aseveró que la Cámara Nacional Electoral -autoridad superior de aplicación de la legislación político-electoral y encargada del escrutinio definitivo-"está muy influenciada por el poder político".

El postulante a la Casa Rosada de La Libertad Avanza fue más allá y al referirse al posible resultado del balotaje, anticipó: "No lo podés aceptar".

Aunque la CNE no se expresó aun respecto de las recientes declaraciones, el 22 de octubre, mientras aún se votaba en las escuelas y los libertarios anticipaban en redes sociales posibles irregularidades en el proceso electoral, había emitido un comunicado en el que señalaba que todas las denuncias debían realizarse formalmente ante las autoridades competentes y que las mismas no podían realizarse de manera anónima.

Consultado por Télam, el exdirector Nacional Electoral, Alejandro Tullio, estimó que Milei "indudablemente está mal informado por sus colaboradores". "No le han dicho que los equipos de fiscalización y apoderados de LLA no solo han aceptado el resultado de cada una de las 104.520 mesas escrutadas, ocasión en la que se resolvieron las inconsistencias que aparecían en el escrutinio provisorio, y que se hace en sede judicial, sino que no apelaron una sola de esas actas", apuntó.

En ese sentido, el miembro de la Red Mundial de Justicia Electoral, evaluó que la intención de MiIei de instalar la idea de fraude marca "una contradicción entre los actos de los apoderados y fiscales y los dichos a los que se refiere Milei".

La Libertad Avanza contó con fiscales partidarios en todos los eslabones que conforman el sistema y sumó veedores internacionales, entre otros, a Eduardo Bolsonaro -hijo del expresidente brasileño- quien afirmó ese mismo día que la forma de escrutinio de Argentina es "mejor" que la de su país.

Justamente, el manto de dudas que el candidato libertario busca instalar sobre el sistema electoral argentino no es novedoso, la misma estrategia utilizaron otros líderes ultraderechistas como los expresidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro en las elecciones en Estados Unidos y Brasil, y que terminaron con hordas de fanáticos invadiendo el Capitolio y el Palacio de Planalto.

Bolsonaro nunca reconoció la derrota electoral a manos de Lula da Silva y se lo señala como artífice del intento de Golpe de Estado que se desarrolló en Brasil en enero del 2023. Escenario similar se generó en los Estados Unidos, cuando Donald Trump también rechazó la derrota frente a Joe Biden y ha sido acusado ante la justicia de "conspirar" para alterar el resultado.

Coincidentemente, Milei ha sido elogiado por referentes de la derecha estadounidense, en especial luego de haber sido entrevistado por el periodista Tucker Carlson. Aunque no existe confirmación oficial, diversos medios argentinos han señalado que existen contactos entre los equipos de campaña de LLA y Roger Stone, un consultor político del Partido Republicano y asesor del expresidente Trump.

De hecho, hace poco más de una semana, Stone dedicó una larga nota para elogiar a Milei en la que lo califica como "el líder más parecido a Trump que actualmente está en ascenso en el escenario mundial". Además, Stone elogia abiertamente que el candidato de LLA haya desechado hablar a los votantes desde la lógica y que haya optado por el camino inverso, el de la motosierra: "La gente quiere que sus emociones se agiten, quieren vigor de sus representantes electos y, sobre todo, quieren líderes políticos que puedan generar cambios".

Haciéndose eco de la entrevista brindada por Milei, el director Ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, subrayó que "nunca en 40 años de democracia alguien puso en duda la confianza en el proceso electoral" argentino "sin pruebas, y sin ir a la justicia".

Secchi denunció además estar siendo blanco de insultos por parte de "trolls" libertarios a raíz de su postura en relación a la idea de un posible fraude en la primera vuelta electoral que agita La Libertad Avanza. Durante el día, los dirigentes del oficialismo se mantuvieron mayoritariamente en silencio, pero extraoficialmente se dejó saber que se espera que sea la Justicia Electoral la que se exprese para "defender la transparencia del sistema".

"Es la primera vez que pasa. Nunca, ni radicales, ni peronistas, ni la UCeDe, ni la Izquierda dijeron lo que ayer dijo Milei sobre la justicia electoral", apuntaron fuentes de la Casa Rosada. Las declaraciones de Milei en la entrevista con Jaime Bayly también despertaron reacciones entre asociaciones que nuclean a las carreras de comunicación y periodismo de universidades públicas y privadas de todo el país.

Esas instituciones advirtieron sobre las campañas de desinformación respecto a "irregularidades electorales y fraudes inexistentes", alertaron sobre "el uso masivo de la mentira" a través de las noticias falsas en medio de la campaña electoral y aseguraron que constituyen una "amenaza" a la democracia, de cara al balotaje del 19 de noviembre.

Así lo afirmaron en un documento titulado "Las noticias falsas amenazan nuestra democracia" los académicos nucleados en la Red de Carreras de Comunicación de la Argentina (RedCom) y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (Fadeccos).

"Las campañas de desinformación sobre irregularidades electorales y fraudes inexistentes no hacen más que sembrar dudas sobre un sistema que funciona bien y azuzar la desconfianza en la democracia", remarcaron los académicos en el texto.

Alertaron además sobre "la creación de climas de sospecha sobre la transparencia del sistema electoral bastardea de antemano la legitimidad de la decisión popular y abre la puerta a escenarios con incalculables consecuencias".

"En el contexto de una decisión electoral, el uso masivo de la mentira puede cumplir un rol crucial intentando manipular la voluntad popular", aseguraron y agregaron que la "proliferación de fake news" es "una práctica perniciosa que avasalla el derecho a la comunicación de la ciudadanía".

Bajo esa perspectiva, advirtieron que estas prácticas son "irresponsables y peligrosas" y que ya se han visto "en otros países poniendo en riesgo el orden público". Asimismo, recordaron el Compromiso Ético Digital asumido por todas las fuerzas políticas, plataformas digitales y medios de comunicación ante la Justicia Electoral Nacional. (Télam)