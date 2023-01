El exjefe del Ejército, César Milani, volvió a desmentir que integre una supuesta "mesa militar", que operaría desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y sería responsable de filtrar los chats que se le atribuyen al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, actualmente de licencia, y consideró que esa organización en realidad "no existe".

"Atacan mi figura aduciendo que hay una pseudo organización para la defensa, una supuesta mesa militar que en realidad no existe. Quieren tapar desde algún sector de los medios hegemónicos esos chats que se difundieron del viaje que hicieron jueces y funcionarios a Lago Escondido", señaló Milani en declaraciones a la radio AM 750.

De esta forma se refirió Milani a las versiones periodísticas que indican que una denominada "mesa militar" que funciona en la AFI sería responsable de difundir las conversaciones que habría mantenido D'Alessandro a través del servicio de mensajería de Telegram con Silvio Robles, vocero del titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el empresario Marcelo Violante, quien durante 21 años manejó la concesión del servicio de grúas y acarreo de vehículos en el distrito porteño y pagaba un canon de 55.000 pesos mensuales administrar esa prestación.

Lago Escondido y la mansión de Lewis

Además, en esos mensajes que se filtraron y se atribuyeron a D'Alessandro, también se conocieron intercambios que mantuvieron en un grupo de chats magistrados, funcionarios porteños y directivos porteños, quienes intentaban coordinar una versión falsa en relación a un viaje que realzaron en octubre pasado a Lago Escondido, donde el magnate británico Joe Lewis posee tierras que se encuentran el litigio con la justicia argentina.

"Desde 2015 que me retiré del Ejército no tengo relación con ninguna dependencia oficial y mucho menos con Agustín Rossi (exministro de Defensa y actual titular de la AFI). Lo de la mesa militar se trata de una fantochada. Me atacan desde algunos medios para defender la promiscua connivencia que había entre sectores del poder judicial, los medios y el macrismo", sostuvo Milani.

El militar retirado aseguró que durante ocho años fue víctima de "una persecución política, mediática y judicial", en la cual participaron los magistrados federales "Julián Ercolini (mencionado en los chats de DÁlessandro que se refieren al viaje a Lago Escondido) y de Claudio Bonadio", ya fallecido.

"Tuvieron que desestimar todas las denuncias, fui sobreseído. No solamente no tengo nada que esconder, tengo el reconocimiento y la valoración de todos mis subalternos. Todos saben que en mi gestión se hizo la mayor recuperación de capacidad y reequipamiento del Ejército en los últimos 40 años", puntualizó. (Télam)