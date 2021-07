El ex jefe del Ejército César Milani criticó hoy el presunto envío ilegal de municiones a Bolivia durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri "es un hecho doloroso no solamente para Argentina sino para el continente". Así se expresó en declaraciones a la radio La990 el ex titular del Estado Mayor General del Ejército durante la gestión de Cristina Kirchner, quien remarcó que es "un hecho doloroso que un país intervenga de esta manera ni más ni menos que en un golpe de Estado en otro país" de la región. Milani consideró que la denuncia contra el gobierno anterior presentada por el Ministerio de Seguridad y el de Justicia "es irrefutable" porque aportó "imágenes de parte de la munición que se mandaba en la policía de Bolivia" y "prueba documental de cartas que se enviaron por parte del agregado de gendarmería al Jefe de la Fuerza Aérea de Bolivia". "Este material se compró aparentemente para el G20. Es material anti tumulto, básicamente son balas de goma y gases lacrimógenos y otros materiales del mismo tipo. Todo esto salió de forma ilegal a Bolivia", afirmó el ex militar. En el mismo sentido, agregó: "Esto se dio el 12 de noviembre en el momento en el que se producía el Golpe de Estado, pero la conclusión que saco yo es que esto se venia trabajando de mucho antes". Pol/OM NA