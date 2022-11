La dirigente social Milagro Sala recordó hoy a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien falleció a los 93 años, como un "ejemplo para la juventud" y "una guerrera que peleó muchísimo por la libertad de todos los presos políticos del país".

"Es un día muy triste porque se nos fue una guerrera, que peleó muchísimo por la libertad de todos los presos políticos del país y fue crítica y coherente en todas sus acciones y actitudes", sostuvo Sala en diálogo con Radio 10.

La dirigente jujeña consideró que "Hebe es ejemplo para la juventud y para muchos de nosotros que nos marcaba un camino de fortaleza y no de debilidad", al recordar que cuando la conoció pudo expresarle toda la admiración que sentía por ella desde joven.

"Fue un ejemplo de vida para todos nosotros", sentenció Sala, y añadió: "A algunos no les gustaba pero a mí me encantaba, me identifiqué mucho con ella".

Hebe María Pastor de Bonafini -tal su nombre completo- falleció hoy a los 93 años y el Gobierno decretó tres días de duelo en su memoria.

Sobre su deceso, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo que Bonafini "tenía enfermedades crónicas que en las últimas semanas tuvieron un considerable retroceso" y que por eso había sido internada en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata. (Télam)