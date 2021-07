El ex secretario de Inteligencia Miguel Ángel Toma sostuvo hoy que el "Peronismo Republicano", espacio que él integra y que tiene como máximo referente a Miguel Pichetto, debe permanecer aliado a Juntos por el Cambio, ya que a su entender "las terceras vías son funcionales al oficialismo". En este sentido, el dirigente justicialista le bajó el pulgar a una eventual alianza de ese espacio con Florencio Randazzo, de quien dijo que "es una pena que no se haya incorporado al frente opositor claramente diferenciado". "No vamos a ser funcionales al actual oficialismo. Por el contrario creemos que hay que consolidar una contundente oposición que tenga un discurso muy claro y definido para que se diferencie del actual oficialismo", indicó en diálogo con Lado P, el ciclo radial que conducen Elizabeth Peger y Eduardo Paladini por Radio Rivadavia. "En 2019, (Roberto) Lavagna encabezó la tercera vía que obtuvo pocos votos pero los funcionarios y diputados que surgieron de esa expresión terminaron votando en el Congreso y en Consejo de la Magistratura con el oficialismo", resaltó. Toma alertó sobre el "riesgo" que implicaría que luego de las elecciones de medio término el Frente de Todos lograra una mayoría "directa o indirecta" en la Cámara de Diputados que le arrebatara a la oposición la posibilidad de poner "límites a las tendencias autoritarias" del oficialismo. En otro orden, diferenció al peronismo del kirchnerismo, y al respecto señaló que el primero "se ha caracterizado" a lo largo de la historia por "la creación de empresas y no con el reparto de planes". "Siempre ha tenido una política internacional vinculada a Occidente. Y una política en todo sentido lejana del autoritarismo", apuntó. SH/AMR NA