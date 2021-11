(Por Nicolás Poggi) El Frente de Todos encara la última semana de campaña para las elecciones del 14 de noviembre con el foco puesto en la "micromilitancia", consistente en el diálogo mano a mano con vecinos, y la organización de un acto multitudinario para el jueves próximo en Merlo, luego de que esa actividad se postergara al último día de proselitismo previsto por el cronograma electoral.

En provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% del padrón y donde el FdT terminó en las PASO 4 puntos por debajo de Juntos, el peronismo buscará concentrarse no sólo en las secciones Primera y Tercera, que comprenden el noroeste y el sur del conurbano, sino también en los polos productivos y el sector agroindustrial del interior.

"Queremos revertir la brecha para que el gobernador Axel Kicillof pueda tener los instrumentos legislativos para avanzar en su proyecto", indicaron a Télam fuentes del FdT que conocen la estrategia electoral.

Ese objetivo explica las visitas que realizó la primera candidata a diputada Victoria Tolosa Paz a las ciudades de Bahía Blanca, Olavarría y Azul en los últimos días, ya que la determinación general y de la propia postulante es no "descuidar" el interior bonaerense que, en las PASO, fue mayoritariamente esquivo para el oficialismo.

Por esa razón, en el tiempo de campaña que resta hasta el inicio de la veda, los candidatos del FdT buscarán "apuntalar las candidaturas locales" a través de recorridas en "polos productivos" y complejos "agroindustriales" de la pampa húmeda.

Las visitas a los distritos tendrán el formato de encuentros "puerta a puerta", en línea con las actividades "de cercanía" que el presidente Alberto Fernández viene llevando adelante en localidades del conurbano a partir de las PASO, actividades que no se adelantan a los medios y que facilitan un diálogo directo, sin intermediarios, donde el mandatario escucha problemáticas y toma nota de demandas.

"Vamos a apostar a la micromilitancia y vamos a hablar con todos los vecinos con los que nos crucemos", reafirmaron en ese sentido desde el comando electoral del FdT.

El oficialismo afrontará las elecciones con la "expectativa" de que el domingo 14 de noviembre haya mayor participación que en las PASO, por lo que la dirigencia está haciendo un "esfuerzo muy grande", según indicaron las fuentes, para "ir a buscar al núcleo duro de votantes que históricamente elegía al peronismo y que esta vez no fue a votar por factores climáticos, enojos o cambios en los centros de votación".

Desde ese punto de vista, el FdT cree que tiene bastante margen para incrementar su desempeño en las urnas respecto a lo que obtuvo el 12 de septiembre.

El jueves 11 de noviembre próximo será el momento del acto de cierre, que se realizará a las 19 en el Parque Néstor Kirchner de la localidad de Merlo luego de haber pospuesto la fecha original, que estaba prevista era hoy, ya que al final en la coalición oficialista se privilegió que candidatos y dirigentes aprovecharan el último sábado de campaña para estar en el territorio.

El propio Presidente participó esta mañana de una jornada en Quilmes, donde dialogó con vecinos, conversó con militantes en la Plaza Islas Malvinas del barrio La Florida, supervisó obras de ampliación de la planta potabilizadora de Aysa en Bernal, lo mismo con trabajos de pavimentación en Ezpeleta, para finalmente visitar la fábrica de botellas de vidrio más grande del país.

En la recorrida, de la que formó parte la intendenta Mayra Mendoza, el jefe de Estado ingresó a la vivienda de Agostina, "una vecina de Ezpeleta Oeste que conocimos la semana pasada y que nos contó que era alumna (en la Facultad de Derecho) del presidente Alberto Fernández", reveló la jefa comunal desde su cuenta de Twitter.

En otro mensaje por la misma red, la intendenta Mendoza le agradeció al primer mandatario por haberse acercado hasta Quilmes para dialogar mano a mano con los vecinos, y por otro lado transmitió su gratitud a la gente que participó de la caminata o que los recibió en sus casas, acciones que consideró "muy importantes" y en las que además -subrayó- percibió mucho "cariño".

"Nuestro objetivo en los próximos días de campaña es seguir escuchando y dando argumentos a nuestros electores", ratificó el FdT el jueves pasado a través de un comunicado, en el que se informó que el acto de cierre, al pasarse para el 11 de noviembre, estará al filo de la veda, como marca la tradición política, por lo que "coincidirá probablemente con el de los opositores".

En efecto, ese mismo jueves los candidatos de Juntos Diego Santilli y Facundo Manes harán su cierre de campaña en la ciudad de La Plata.

Para el FdT, la coincidencia entre ambos espacios "será una gran oportunidad para mostrar y contrastar dos maneras de entender el futuro de la Argentina: los que decimos que sí a la recuperación económica y los que dicen que no, y solo ponen palos en la rueda".

El orador principal del acto de cierre será el Presidente, mientras que la organización está a cargo del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y de la estructura del PJ nacional, por lo que contará con la asistencia de gobernadores, intendentes, legisladores nacionales y provinciales, gremialistas, referentes de la juventud y representantes de los movimientos sociales.

En lo que todavía no hay confirmación es sobre cuál será el búnker del día de la elección, aunque no se descarta que vuelva a elegirse el Centro Cultural "C", del barrio porteño de Chacarita, sobre la avenida Corrientes al 6200, donde los candidatos del FdT dieron cita en las PASO de este año pero también en las primarias y generales de 2019.

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se retiró hoy a las 10.45 del Sanatorio Otamendi, donde estuvo internada 48 horas, tras haberse realizado el jueves último una "histerectomía ampliada por vía laparoscópica" en la que le detectaron un "pólipo uterino benigno", con lo cual ya inició el posoperatorio en su domicilio. (Télam)