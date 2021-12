El Ministerio de Desarrollo Social lanzó este año el programa Mi Pieza para que familias de 4 mil barrios populares en todo el país puedan mejorar su situación habitacional. Con la idea de ver cómo ha impactado esta política pública, tres mujeres abrieron las puertas de sus casas a Télam en Villa Itatí.

El barrio popular Villa Itatí está ubicado cerca de la Ribera de Quilmes. Allí viven cerca de 40 mil personas, aunque solo estén registradas 18.270 según datos oficiales. Para los que no conocen el barrio, es bastante fácil perderse dentro de sus calles de tierra, ya que el territorio es enorme.

En el partido de Quilmes el programa impactó ampliamente: 5.562 mujeres fueron sorteadas en el distrito y muchas otras ya han iniciado los trámites para ser beneficiadas en el próximo sorteo.

En el territorio, la concejala Nair Abad contó que en el marco del programa Mi Pieza se realizaron varios encuentros para ayudar a las vecinas con la inscripción y se creó un grupo de Whatsapp para acompañar a las que fueron sorteadas.

"Nunca en mi vida había ganado nada. Así que cuando mi tía me contó que mi nombre estaba en la lista me puse a llorar", afirmó a Télam una de las beneficiarias, Teófila Ramírez.

Teófila tiene 31 años y es madre soltera. Vive con sus hijas y las tres -pero especialmente la mayor- son una enorme ayuda con el negocio que abrió años atrás en la puerta de su casa y en el proceso de construcción que iniciaron en noviembre.

"Es un sueño para mis hijas", destacó mientras contaba que las tres habían pasado la noche anterior pintando el nuevo piso con el que ampliaron su casa. Ahora esperan cobrar la segunda etapa para pagarle al albañil y terminar la obra que ya se encuentra muy avanzada: los nuevos cambios les permiten dormir en cuartos separados y contar con un espacio en la terraza.

Además, Teófila también trabaja como empleada doméstica en seis casas diferentes. Fue gracias al "empuje" de uno de sus empleadores y el apoyo de sus hijas que finalmente decidió anotarse para terminar la escuela secundaria, una deuda que había dejado pendiente para cuidarlas. Ahora, se inscribió para estudiar tecnicatura dental en la UNDAV.

"Me separé hace 10 años y me tuve que arreglar sola con mis hijas. Ellas me ven y siguen mis pasos, por eso fue importante terminar el colegio", afirmó muy emocionada.

Para Teófila, como muchas otras, el programa fue una forma de lograr avances en la construcción de sus hogares que de otra forma no hubiesen podido lograr. Es importante destacar que Mi Pieza se financia a través del cobro de impuestos como País y Grandes Fortunas. Ese dinero hoy aparece volcado en los barrios populares y ayuda a cambiar la vida de muchas familias.

A varias cuadras de la casa de Teófila vive Romina Vázquez con su marido Hugo Gauto y sus cuatro hijos. Ella se enteró del programa a través de Facebook y se sorprendió mucho al ser sorteada. Su madre -que vive al lado- también consiguió el crédito para construir en el terreno.

En el living, justo al lado de la cocina, se encuentra la cama matrimonial pegada a una pequeña cama marinera de una plaza y en ese espacio toda la familia duerme. La obra ya está en marcha y cuando termine va a significar una ampliación de un nuevo cuarto para los seis integrantes.

"Ahora vamos a poder darnos el lujo de decir 'me voy a mi pieza'", destacó contenta.

Romina es una trabajadora de la economía popular, realiza el barrido en Bernal y recibe una remuneración gracias al programa Potenciar. Su marido es pintor.

"Hace poco nos casamos, el 17 de julio. Lo festejamos en casa con un asado", compartió Hugo. La pareja se conoció varios años atrás cuando él se mudó a la casa de sus tíos, muy cerca de donde vivía Romina en Berazategui. En ese entonces ella tenía quince años y él veinte. Luego de quedar embarazada de su primer hijo -que hoy tiene 13 años- al poco tiempo, se mudaron a la casa que hoy amplían.

El programa no solo permite un beneficio para las sorteadas, es también una enorme mejora para las familias y el barrio en general. Mi Pieza genera trabajo para muchos albañiles e incrementa la venta de materiales de muchos comercios de la zona. A partir de esto, varios vecinos denunciaron que los precios de los corralones subieron desde el inicio del programa. Incluso, como una parte se paga en débito -el 40% del consumo total del subsidio- aprovecharon para pedir un recargo del 10% con ese método de pago. Esto supone un problema que no se tenía pensado en un primer momento, pero ahora requiere de la intervención estatal para evitar caer en abusos por parte de los comerciantes.

La última visita fue a Carolina Molinas Villalba, una de las más preocupadas por este asunto, y no dudó en comentárselo a la concejala Abad, que prometió visitar nuevamente los comercios.

Carolina vive con su hija Úrsula y al entrar en la casa lo primero que llama la atención son las muchas fotos de las dos pegadas en casi todas las paredes. Ambas viven solas hace años y justo arriba del cuarto donde duermen juntas ya se encuentra iniciada la losa del nuevo piso en construcción.

"No pensaba que me iba a tocar a mí porque como trabajo en blanco, nunca me tocan estas cosas", afirmó Carolina, que desde los 18 años trabaja como educadora popular a metros de su casa en el centro educativo ETIS. Por su profesión, y gracias a que vive desde siempre en el barrio, tiene un fuerte vínculo con el territorio. La casa de sus padres está justo abajo de donde Úrsula y ella viven. De hecho, fueron su hermano y algunos amigos los encargados de realizar las obras de construcción.

"Al principio muchos creían que era todo chamuyo, pero ahora todas se quieren inscribir. La verdad estoy muy agradecida porque realmente sin esto no iba a poder", compartió.

Finalmente, tanto la concejala como las vecinas subrayaron que tienen la esperanza de que esta política haya llegado para quedarse y que permita poder seguir mejorando y acompañando la situación habitacional crítica en las que viven miles de familias en el país. (Télam)