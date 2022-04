El ex juez federal Carlos Rozanski dijo que la imagen que trascendió sobre la presunta mesa judicial bonaerense en la que se ve a varios ex funcionarios de la administración de María Eugenia Vidal, entre ellos Marcelo Villegas y Julio Garro, configura "una escena del crimen". "Parecería, según lo que trascendió, que se concretarían actividades de los empresarios, eso por lo que se dio falta de mérito ayer", afirmó el exjuez en diálogo Rolando Graña para la AM 990 y agregó: "La planificación que han hecho se concretó después a partir de denuncias y presentaciones. Aparentemente de esa gente que juega así y si se comprueba que ellos hicieron denuncias posteriormente quedan absolutamente involucrados en toda la escena". Para Rozanski, las imágenes del suceso configuran "una escena del crimen" de "una banda que está planificando delitos"

El ex presidente del Tribunal Criminal Oral n°1 de La Plata opinó que la diputada María Eugenia Vidal debería estar procesada también y denunció: "Ella no tenía patrimonio para comprar un departamento de 9 millones de dólares". A su parte, el ex magistrado denunció blindaje judicial y aseguró que hay "un sector corrupto" en la Justicia que está intacto. Tras los procesamientos, Rozanski cuestionó también al ex mandatario Mauricio Macri al que tildó de "perverso" y "sinvergüenzas". En su parte, Rozanski resaltó el rol del juez de La Plata Ernesto Kreplak a cargo del caso, al que calificó como "una pesadilla para esa banda"

"A esa gente lo peor que les pueda pasar es que haya un juez honesto", manifestó. Entre los procesados se encuentran el ex ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas; el intendente de La Plata, Julio Garro; el senador Juan Pablo Allan; el ex subsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; y los ex funcionarios de la AFI Darío Biorci y Juan Sebastián De Stéfano. "A estos bandidos los conozco cara a cara", cruzó el ex juez, y sumó: "El Gobierno de Macri tenía decidido que no iba a tener dentro del poder judicial gente que pudiera tener algún tipo de oposición. En mi caso no se trataba de oposición sino que era por los juicios de lesa humanidad"

"Ustedes escuchan a Mauricio Macri, son monumentos a la perversión y son muy peligrosos políticamente. Es un sin vergüenzas", disparó. Por último, Rozansky respaldó a la decisión de Eugenio Zaffaroni, quien pidió que se indague a Macri y Vidal: "Zaffaroni debería haber imaginado que iba a pasar esto si el se iba. Me parece perfecto la decisión que tomo. Él viene alertando todo el tiempo"

