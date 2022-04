El exsecretario general de la Unión Obrera de la Construcción Argentina (Uocra) de La Plata Juan Pablo 'Pata' Medina afirmó hoy que "todo está saliendo a la luz", después de que el juez federal Ernesto Kreplak procesara a exfuncionarios del Gobierno provincial de María Eugenia Vidal en la causa que investiga a la denominada "mesa judicial bonaerense".

"Los argentinos aprendimos a conocer a todos estos personajes que fueron parte del Gobierno de Cambiemos. Uno no puede esperar nada de los políticos que difaman, que tienen cargos y que piensan que nunca les va a caer la justicia. Ahora gracias a Dios está saliendo todo a la luz", afirmó Medina en declaraciones a Radio 10.

Ayer, el juez federal Ernesto Kreplak procesó al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, al intendente de La Plata, Julio Garro, el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi, el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Darío Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI).

El dictamen se dio en la causa "mesa judicial bonaerense" que se investiga a partir del hallazgo de la grabación de una reunión llevada a cabo en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro) a la que asistieron los procesados y también un grupo empresarios de la construcción de la ciudad de La Plata.

En sus declaraciones de hoy, Medina recordó que "ya pasaron cinco años de esta causa injusta" y que todavía "no tenemos dictamen judicial".

"Ellos tuvieron suerte porque el juez ahora los procesa, pero van a estar en libertad y esa suerte se debe a la soberbia de muchos jueces que juegan y siguen jugando por un partido político", añadió el exlíder de la Uocra platense.

En tanto, indicó que desde "el minuto cero" pidió la indagatoria a la exgobernadora Vidal y realizó la denuncia contra el expresidente Mauricio Macri, mientras se encontraba preso en la cárcel de Ezeiza "arriesgando muchísimo".

"En dos años y algunos meses no movieron nada el expediente, absolutamente nada. Quedó encajonado y nunca tuvimos ni noticias, era con un fin claro de seguir teniéndome privado de la libertad", subrayó.

En tanto, Medina denunció que el intendente Garro "cumplía por los grandes negocios inmobiliarios que tiene en La Plata" y afirmó que daba terrenos "como caramelos a los empresarios" para hacer negocios y barrios privados.

"Seguramente este imbécil de Garro -porque no lo puedo tratarlo de otra forma, estúpido- pensaba que yo no iba a poner palos en la rueda", remarcó y luego agregó: "Nadie dice quiénes son los que invierten en la ciudad de La Plata para comprar departamentos y después venderlos. Nunca lo aclaran. Invierten y no sabemos si esa plata viene de la droga, por izquierda o derecha. Son inversores de guante blanco".

Por último, el exdirigente gremialista afirmó que recibió el dictamen del juez "con esperanza y alegría", pero que a la vez no pudo evitar que lo invadiese "una tristeza enorme" por el tiempo que no pudo pasar con su familia. (Télam)