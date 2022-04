Un imputado en la causa que investiga la pegatina de afiches hostigantes contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Darío Méndez, declaró que le respondieron con "evasivas" cuando preguntó quién había encargado el trabajo.

Méndez declaró ayer ante el fiscal en lo penal, contravencional y de Faltas 4 de la ciudad de Buenos Aires, Mauro Tereszko y dijo que lo "malinterpretaron" cuando se refirió al publicista Enrique 'Pepe' Albistur en una declaración anterior, informaron a Télam fuentes judiciales.

También sostuvo que el trabajo de pegatina que hizo su hijo en su camioneta lo habló con Francisco Serrano, otro imputado citado a declarar mañana, y que nunca le dijo quién lo había pagado.

Además, sostuvo que se "malinterpretó" una declaración previa suya en la cual aludió al publicista 'Pepe' Albistur y señaló que se había referido a él de manera genérica como uno de los dueños de empresas de publicidad que conoce.

"Conozco todas las empresas que se dedican a esto, como así también quiénes son los dueños ahora o antes", dijo en la fiscalía según la declaración a la que tuvo acceso Télam.

Méndez refirió que la declaración previa que efectuó ante la Policía de la provincia de Buenos Aires "seguramente se malinterpretó".

"En rigor de verdad, Francisco Serrano me comentó varias veces que trabaja para la empresa Wall Street S.A y que es conocido en el medio gráfico que sería propiedad de José Albistur pero en ningún momento Francisco Serrano me refirió concretamente que este trabajo en particular –afiches hostigantes contra la ex Presidenta- había sido encargado por Albistur o algún dependiente de Wall Street S.A", sostuvo.

Serrano "ante consultas" que le hizo "siempre trató la cuestión con evasivas" ante preguntas sobre quién le había encargado "el trabajo de pegatina de carteles", aseguró.

Ante los problemas que le generó lo ocurrido, Méndez contó que llamó a Serrano pero "tampoco en ese caso le refirió quien encargó el trabajo", según consta en su declaración.

Por otro lado, recordó que el adelanto por el pago del trabajo de pegatina se lo dio a su hijo Cristian "otro empleado de Viagraphic Midios, distinto a Serrano, en la sede de Lanús, donde Viagraphic SAy Viagrahic Midios S.A comparten sede". (Télam)