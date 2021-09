El viceministro de Justicia, Juan Martin Mena, consideró hoy como "incalificable" la decisión del fiscal Marcelo Colombo quien se opuso al cierre de la causa del Memorándum con Irán y rechazó los planteos de inexistencia de delito de las defensas ratificando que el caso debe llegar a juicio.

"Lo de ayer fue incalificable, el fiscal (Marcelo) Colombo se pronunció la semana pasada rechazando las nulidades de la causa, diciendo que a mi no no alcanza porque no sabia que hablaron (los camaristas de Casación) Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, con (el expresidente Mauricio) Macri y una serie de excusas para no definir la nulidad de todo lo actuado", afirmó Mena en diálogo con Radio 10.

El ministro había presentado una nueva prueba documental ante los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini, que integran el Tribunal Oral Federal Número 8, en la cual se solicitaba la nulidad de la reapertura de la causa.

Mena sostenía que las reuniones que mantuvieron en 2016 los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos con el entonces presidente Macri resultaron decisivas para que se dictara la reapertura de esa causa.

MIRÁ TAMBIÉN Celebran procesamiento de empresarios por delitos de lesa humanidad y esperan juicio oral

Ese expediente se abrió en base a una denuncia presentada en enero de 2015 por el fallecido fiscal de la UFI AMIA Alberto Nisman, y que semanas después el juez federal Daniel Rafecas ordenó cerrar "por inexistencia de delito".

"En una presentación (la de Colombo) muy vacía de fundamentos simplemente optó por ir al juicio casi como diciendo que esto no genera un agravio para nadie. Personalmente, mas allá del ejercicio de mi función publica, yo no tengo porque ir a un juicio por capricho de alguien", subrayó.

En ese sentido pidió que le cuenten "verdaderamente los motivos de todo esto" porque si no se cometió ninguna conducta delictiva no se puede ir a juicio y agregó que si el fiscal tiene dudas, "tendría que actuar en beneficio" de las personas que están enjuiciadas.

"Mas allá de la carencia de fundamentos, Colombo no consideró ni la documentación oficial del Estado argentino, ni la de la policía internacional en la que la organización de Interpol tiene dicho por escrito que jamás un funcionario argentino pidió la baja de las ordenes", puntualizó en relación a uno de los argumentos expuestos por Nisman para impulsar la denuncia.

MIRÁ TAMBIÉN Nicolini destacó que la Argentina tiene más personas con dos dosis que con una

Además, Mena argumentó que "no se necesita una pericia" y que no se debería tomar como precedente la causa Dólar Futuro porque en este caso "no se necesita mucha investigación" para demostrar que no hubo perjuicio económico para el Estado Nacional.

"Interpol remitió un informe de 600 hojas en la cual dice que esto no sucedió. Las notificaciones rojas están vigentes hoy a nueve años. Por lo tanto no necesita que un grupo pericial venga a decir que no hubo perjuicio porque basta con entrar a la pagina de Interpol", argumentó.

En tanto, Mena sostuvo que el tribunal tiene "una oportunidad histórica" para que se ordene "de una vez por todas" lo que ocurrió en la justicia argentina durante los últimos años "con la feroz persecución política que hubo apelando como ejecutores a miembros del poder judicial".

"No se puede llevar adelante una persecución que le costo la vida al excanciller (Héctor) Timerman y que nos tiene atados a embargos y procesamientos", remarcó.

Y agregó que "(Carlos) Zannini sufrió cuatro meses de prisión por esta causa y otros estuvieron pesos injustamente" por lo que "no se puede llevar adelante sin ningún tipo de prueba y cuando la hipótesis fiscal fue desmentida desde el día uno". (Télam)