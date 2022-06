El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, aseguró esta tarde que el proyecto de ley de reforma de la Corte Suprema que impulsan 16 mandatarios provinciales "no es en contra de nadie", sino que busca "mayor calidad de Justicia".

"La Corte tiene que tener representación federal y tiene que ser una Corte moderna", sostuvo el mandatario durante un plenario de comisiones del Senado en el que se discuten cinco proyectos de ley para ampliar el número de jueces.

Melella también se pronunció a favor de "una ampliación de integrantes con una mirada de especialización en distintos temas".

"Este proyecto de ley no es contra nadie, lo recalco porque sale a veces que dependemos de alguien o lo hacemos por alguien y esto no es así", aseveró ante los senadores del oficialismo, en un plenario del que la mayoría de los senadores de la oposición no participó.

MIRÁ TAMBIÉN El gobernador Zamora afirma que hay una crisis de federalismo y en la Justicia

El gobernador explicó que se busca de la Justicia "un salto de calidad" y "ayudarla para su mejor funcionamiento". (Télam)