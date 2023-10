El economista y futuro ministro de Juntos por el Cambio Carlos Melconian advirtió que los faltazos de Sergio Massa y Javier Milei al Coloquio de IDEA podrían ser parte del "pacto oficialismo-libertario", de cara a las elecciones del 22 de octubre. A la vez, lanzó duras críticas a Massa por su "irresponsabilidad" y a Milei por querer implementar un "plan Bonex y una mega devaluación". En la jornada final del evento empresario en el hotel Sheraton, estaba previsto que Melconian debatiera en un panel junto al viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, quien a último momento canceló su participación. Ante esa eventualidad, el director ejecutivo de IDEA, Daniel González, moderador del bloque, le preguntó al economista por qué pensaba que no habían asistido. "Lamentablemente, uno de los candidatos principales nunca nos respondió, a pesar de nuestro enormes esfuerzos. Otro estaba confirmado (por Rubinstein) y ayer a las 19.30 nos dijeron que no venía. ¿Por qué crees que no vinieron?", le consultó González sobre el escenario. Melconian resaltó: "Espero que no sea como alguna vez que estuvo el pacto sindical-militar, que no sea el pacto oficialismo-libertario, no lo sé". "Ante todos los temas vinculados a la inflación, para algunos salir airoso es que no fue atacado o no fue atacado lo suficiente (en el debate presidencial), y para el otro salir airoso fue que no se puso agresivo, entonces eludir este tipo de cosas podría responder ese patrón", consideró el posible ministro de Economía de Patricia Bullrich. En tanto, Melconian se refirió a las propuestas económicas de Unión por la Patria y La Libertad Avanza (LLA), y expresó: "Si aquí y ahora yo estuviera 100% como economista y me estuvieran preguntando por tres escenarios, voy a ser honesto, yo no estoy en condiciones de decir qué pone arriba de la mesa el oficialismo el 11 de diciembre. Es tan forzado, que no se que hay". "La irresponsabilidad del ministro en estos días no las he visto jamás", cuestionó el integrante de la Fundación Mediterránea. "Y por el lado del salto al vacío o por la magia, la propuesta se cae sola porque no hay ninguna chance de que los dos elementos que fueron los emblemáticos de la presentación, dolarización o motosierra, se puedan aplicar. Yo me he dado cuenta, porque no llevo mucho en esto, que rasqué un poquito y se cayó", evaluó Melconian. Al hablar de los libertarios, señaló que algunos de sus dirigentes como Roque Fernández y Carlos Rodríguez "está claro que se corrieron". "Veo que hasta en término de advisors se han corrido, porque yo tengo la impresión de que Javier Milei se encontró que puede ganar. Entonces, ¿qué ocurré? La gente responsable que se rodea con él empieza a decir 'qué hacemos' y Carlos Rodríguez avanzó más. Si es lo que el candidato quiere, es plan bonex y licuación previa", indicó, y luego completó en medio de aplausos: "¿Vos te pensás que el 11 de diciembre tenés que responder con la Escuela Austríaca?"

La "transición patriótica" El eventual ministro de Bullrich también habló de su plan económico y dijo que hace "anti duranbarbismo", y que con él "las listas de precios cuidados vuelan". A la vez, reveló que durante la cena que compartieron días atrás con Massa hablaron de que gane quien gane colaborarán para hacer una "transición democrática". "En mi única tarea de vigilante botón, a lo Massa, voy a contar que solo con Massa hablé en su casa de una transición patriótica, cuando al que le toque, le toque", colaborarán para un traspaso tranquilo. "Estamos para trabajar en la Argentina", sostuvo Melconian, que días atrás había cuestionado al líder del Frente Renovador por "falta de códigos" por revelar el encuentro que mantuvieron

MG/MAC NA