El economista Carlos Melconian, eventual ministro de Economía de Juntos por el Cambio (JxC), acusó hoy al postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de "engrupir" a los ciudadanos por prometer una dolarización que "no se puede hacer" y cuestionó al diputado ultraliberal por no exhibir "su programa y su plan" económico de Gobierno.

"Una vez más, para que te queda claro, no engrupas a la gente, no se puede dolarizar, eso es lo que acabo de decir. Decí la verdad", dijo Melconian en un video que publicó en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

MIRÁ TAMBIÉN VIVO | Sesión especial de la Cámara de Diputados para tratar la reforma de Ganancias

El economista volvió a comparar la propuesta de dolarización de Milei con una invitación "a comer fideos con tuco" en la que "no hay ni fideos ni tuco", en relación a la falta de dólares en el Banco Central para tomar esa medida.

"Quiero insistirte por enésima vez, no son las cuentas bien, las cuentas mal, todo eso que andas diciendo. Me invitás a comer fideos con tuco, voy y no tenés ni fideos ni tuco", afirmó el economista de la Fundación Mediterránea.

El elegido por la candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, para ser ministro de Economía en caso de que sea elegida presidente defendió su iniciativa de "bimonetizar" la economía y cuestionó a Milei por no exhibir su "programa" económico.

MIRÁ TAMBIÉN Se postergó una audiencia en el juicio civil por 100 millones que el Presidente le inició a Patricia Bullrich

Javier Milei

"Te dije que la dolarización o la bimonateriaedad es un pedacito así de un programa y un plan ¿Cuál es tu programa y tu plan?", cuestionó.

Las críticas de Melconian llegan en respuesta a un mensaje del propio Milei, quien compartió en sus redes un textual del economista de JxC en el que aseguraba que "la dolarización debe ser ordenada", una frase citada por el portal Infobae y que el candidato de LLA tomó para intentar avalar su propuesta.

"Y un día te tomás el laburo de hacer las cuentas como corresponde y te das cuenta que es posible. Otro que ha sido derrotado", indicó Milei en su cuenta de X.

Javier Milei

Sin embargo, en esa publicación de Infobae -que retoma una entrevista que ayer Melconian ofreció a Todo Noticias- el economista de JxC cuestionó la dolarización y la consideró un "espejismo o magia".

"Te confundís, alguien te dijo o vio la palabra dolarización en un título de una nota y te zambulliste", le advirtió Melconian en su video.

En su diálogo con Todo Noticias, el expresidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri había afirmado: “La dolarización debería ser ordenada, no desordenada a partir de una espiralización previa, un plan Bonex o una licuación". (Télam)