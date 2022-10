Médicos residentes y concurrentes se movilizarán hoy hacia el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires para reclamar que los sueldos que perciben se encuentran "por debajo del costo de la canasta básica" y pidieron "una urgente recomposición" de sus haberes por parte del Gobierno porteño.

"Ayer nos movilizamos a la Jefatura de Gobierno porteño y no recibimos respuesta. Nos recibieron una carta pero nada más. La idea es volver a manifestarnos hoy y pedir una entrevista con el ministro de Hacienda (Martín Mura) y poder explicarle que nuestro recibo de sueldo está por debajo de la canasta básica. Es urgente la recomposición salarial. Hace muchos meses que no llegamos a fin de mes", señaló en declaraciones a Télam la residente de la Maternidad Sardá, Carina Goya.

Los trabajadores de la salud agrupados en la Asamblea de Residentes marcharán a las 10.30 horas desde San Juan e Yrigoyen hacia la cede del ministerio, ubicada en Av. Martín García 344, con representantes de todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

"Tuvimos el martes una reunión con el viceministro de Salud porteño y nos dijo básicamente que el no nos podía dar una respuesta. Mostró que no tiene ni idea de lo que hacemos los residentes y los concurrentes, no entendía ni nuestros recibos de sueldo y nos dijo que una de las patas de la discusión del salario la tenía Hacienda", indicó Goya con respecto a la decisión de la Asamblea de acudir hoy a la cede de esta cartera.

Esta es la octava jornada de movilización que realizan los concurrentes, y la cuarta semana consecutiva de medidas de fuerza, sin respuesta por parte de las autoridades.

Los trabajadores acusan a los gremios principales, Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de la Ciudad, de haber "cerrado las paritarias" con el gobierno porteño, sin consultar.

En este sentido, Goya denunció ante Télam que los directivos hospitalarios "han comenzado a pedir listas de presentismo" para poder "descontar los días".

"No nos van a dejar ejercer nuestro derecho a reclamar, y aparte de la persecución, no tenemos el aval gremial, porque nuestro gremio no ha dado apoyo a esta pelea", concluyó. (Télam)