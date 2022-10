Médicos residentes y concurrentes porteños paran por 24 horas y se reúnen con Quirós "No quedan claro los números y, hasta que no esté por escrito, no tenemos nada que discutir. El reclamo sigue firme, en cuanto a la recomposición al 100 por ciento y el reconocimiento de los concurrentes que laburan gratis" dijo Elizalde Melina Michniuk