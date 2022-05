Un hombre que estuvo detenido siete años y cuatro meses en Bahía Blanca durante la última dictadura cívico militar relató hoy que su cautiverio le causó "un dolor tan grande" que le "cortó la vida", al brindar su testimonio en el juicio de lesa humanidad conocido como "Mega Causa Zona V".

Coste, quien en 1976 se desempeñaba como secretario adjunto de la Uocra de Bahía Blanca, dio su testimonio en el marco del juicio en el que se encuentran imputadas 38 personas, entre ellos militares y expolicías federales y bonaerenses por delitos en perjuicio de 334 víctimas.

El testigo brindó su testimonio de forma virtual en el marco de la audiencia a cargo del Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Ernesto Pedro Sebastián, Sebastián Foglia y Marcos Javier Aguerrido en la sede judicial de la calle Chiclana y Lavalle de Bahía Blanca.

"Me acuerdo del 24 (marzo 1976) cuando ya empezaron a salir los militares a la calle, me encontraba en la CGT cuando se había desatado el golpe de Estado. A los dos días o tres fui al gremio a ver qué pasaba. Vinieron un montón de militares en una camioneta y me agarraron al entrar", recordó el testigo que indicó que luego fue trasladado al Comando en V Cuerpo del Ejército.

"Me vendaron los ojos. Ese día lo pasé con cuatro o cinco personas más. Me sacaban y preguntaban cosas. Si andaba en política y yo les decía la verdad", repasó.

La víctima contó que luego lo trasladaron a otro sector con los ojos vendados "donde nos cuidaban los soldados" y que "también estaban profesores de la Universidad del Sur, sindicalistas, políticos".

"Habían camas y piletas donde se lavaban los platos. Y los baños estaban en la planta baja. Cada tanto entraban cuatro o cinco milicos", narró ante los magistrados del Tribunal, aseguró que durante su cautiverio no tuvo comunicación con su familia.

"Muchísimas veces fui interrogado. Me tuvieron esposado en una oficina retirado de donde estábamos todos amontonados con otros detenidos. Habré estado 20 días, después nos llevaron a la cárcel de Bahía Blanca. Ahí había mucha gente, incluso estaban dos diputados nacionales de la UCR: Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Amaya", relató Coste.

"En ese tiempo se tenía tanto temor que no se preguntaba, se hablaba con los que se tenía mucha confianza porque había muchos delatores", expresó.

El testigo aseguró que "psicológicamente todos estaban remal, había como un temor, desconfianza a la hora de hablar con los compañeros" que estaban detenidos.

"Después de Bahía Blanca al mes y medio o dos meses me llevaron en camiones a la Unidad 9 de La Plata. Cuando vino (en 1982, durante la Guerra de Malvinas) el Papa (Juan Pablo II) nos trasladaron a Devoto, fui uno de los últimos en salir", dijo.

"Salí en libertad al tiempo que asumió (Raúl) Alfonsín como presidente. Fui liberado en democracia, estuve siete años y cuatro meses. Dentro de mi corazón quedaron cosas muy jodidas, no es bueno Siento un dolor muy grande. Es como si me hubieran cortado la vida. Dios quiera que en Argentina nunca mas pase nada de esto. Hubo gente tan mala, tan asesina que nos arruinaron la vida a muchos", puntualizó. (Télam)