La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, alertó hoy que hay un aumento de "prácticas machistas y violentas" en la política, llamó a desarrollar en Latinoamérica un "abordaje regional" sobre esa problemática y exhortó a "repudiar y denunciar la violencia todas las veces que sea necesario".

"En la política se dan prácticas machistas y violentas y esto va en aumento", denunció Mazzina durante la segunda jornada de la XXI Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer (RMAAM) del Mercosur, realizada en el Palacio San Martín, donde confluyeron funcionarias de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam y de la Dirección de Género y Diversidad (DIJER) de la Cancillería argentina.

Si bien reconoció que Latinoamérica es la región "con más mujeres parlamentarias de todo el mundo", advirtió que "eso no asegura la participación plena porque la política es todavía un ámbito machista".

"Estamos viviendo tiempos muy hostiles y una violencia que se expresa, que se reproduce en las redes sociales, en los medios de comunicación y en los Parlamentos; es una violencia que se nutre de otros tipos de violencia, como la psicológica y la mediática y que recae principalmente sobre las mujeres y las disidencias sexogenéricas que hacen política o que disputan el campo de los sentidos desde una mirada progresista, de igualdad y feminista", analizó.

Ante sus pares latinoamericanas, Mazzina advirtió que esa violencia está dirigida a "quienes plantean una nueva forma de hacer política y quienes proponen proyectos transformadores".

"En Argentina todos los días hay un ataque distinto; cada día hay periodistas, referentes políticos, líderes de opinión que se empeñan en atacar, en discriminar y hostigar a funcionarias, referentas sociales y periodistas que trabajan agendas de política y de género", remarcó.

"Para reconfigurar nuestro pacto democrático la salida es política, la salida es en red y es en conjunto"

Señaló que los autores de esos ataques "a veces son políticos de carne y hueso y a veces son séquitos de trolls que cuestionan las capacidades como lideresas" de las mujeres.

"Su motivo es tan básico como medieval. Es que no somos varones. El trasfondo de toda esta violencia es que no nos quieren a las mujeres ni a las diversidades en el juego social, político, en el juego público; si sos mujer, si sos lesbiana, si sos travesti más te vale que no hagas política y, si la hacés, más te vale que te quedes callada: lo que transmiten es un mensaje claramente disciplinador", graficó.

Consideró a esos hechos como un intento por "romper el sistema de democracia participativa que en Argentina se consolida desde hace 40 años".

Como cierre del encuentro, Mazzina y las demás ministras y funcionarias latinoamericanas aprobaron un acuerdo con recomendaciones sobre violencia política, que establece una "hoja de ruta" sobre cómo "profundizar y fortalecer las políticas" para erradicar acciones y prácticas violentas por motivos de género.

"Para reconfigurar nuestro pacto democrático la salida es política, la salida es en red y es en conjunto", reflexionó la ministra de Mujeres en uno de los paneles que abordó cómo la violencia política de género "repercute en la solidez democrática de toda la región" y luego de que las representantes latinoamericanas presentaron un diagnóstico local sobre la problemática.

Mazzina llamó a sostener "un pacto social, democrático, multisectorial, multipartidario y regional para fortalecer las estructuras del Estado y para defender las políticas de género que cambiaron las vidas y la realidad de muchísimas mujeres y de las diversidades sexogenéricas".

Ponderó que la agenda de género "promueve el bienestar de toda la humanidad" porque "no es una agenda de minorías", sino de "algo más del 50% de la población".

"Son políticas que cambian desigualdades y que unen a la sociedad", resaltó la ministra y exhortó a "repudiar y denunciar la violencia política todas las veces que sea necesario".

Del encuentro participaron las ministras de las Mujeres de Brasil, Cida Gonçalves; de Paraguay, Celina Lezcano; y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay, Mónica Bottero.

En tanto, por los Estados Asociados lo hicieron la directora general del Servicio Plurinacional de la Mujer de Bolivia, Wendy Pérez; la ministra de la Mujer y la Equidad de Género de Chile, Antonia Orellana; la ministra de la Mujer y vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez; la secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género de Ecuador, Cristina Almeida Moscoso.

Estuvieron también la ministra de Servicios Humanos y Seguridad Social de Guyana, Vindhya Persaud; la ministra de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables de Perú, Nancy Rosalina Tolentino Gamarra; y la ministra de Asuntos Interiores de Surinam, Shiefania Jahangier.

