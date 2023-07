La intendenta del partido bonaerense de Quilmes, Mayra Mendoza, realizó hoy un encuentro con más de 100 empresarios y comerciantes de ese partido al que también asistió el candidato a diputado de Unión por la Patria (UxP) Máximo Kirchner, quien ponderó este tipo de reuniones y resaltó que en el distrito "hay más luz que hace cuatro años".

"Está bueno que la intendenta pueda escuchar el elogio cuando algo se hace bien y también que ustedes puedan expresar con la más absoluta de todas las libertades aquello que creen que falta, o que abran el espacio de discusión para mejorar la gestión del día a día", dijo Kirchner al disertar en el encuentro.

El también presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense manifestó su deseo de que se "puedan estimular" y hacer "más participativas" estas reuniones y destacó la gestión de la actual intendenta quilmeña, quien irá por la reelección en los comicios de este año.

"Hoy hay más luz en Quilmes que hace cuatro años, y tienen una Intendenta que recorre y trabaja diariamente no solo su propio distrito sino los lugares donde se consiguen las cosas para que ustedes puedan tener mejor calidad de vida", explicó.

En este sentido, resaltó que se "trabaja mejor" cuando se recupera "la noción y el sentido de comunidad" y advirtió la existencia de dirigentes de la oposición que "buscan el aplauso fácil" y que proponen "resolver todo en dos segundos".

"Hay mucha gente que a veces viene a hablar con ustedes en diferentes lugares y que viene a buscar el aplauso fácil y a decirles que todo se resuelve en dos segundos; o que se resuelve en materia de seguridad, metiendo bala o en materia de economía eliminando impuestos y que la vida sea algo que sucede, y creo que no funciona de esa manera", sostuvo, y subrayó que le "encantaría venir y decir que todo es soplar y hacer botellas".

Y agregó: "Prometo cuidarme, como hice toda la vida, de los aplaudidores, y les pido compromiso también a cada una y cada uno de ustedes, de los que buscan el aplauso fácil".

El actual diputado del Frente de Todos (FdT) también marcó diferencias con discursos de campaña de dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) al afirmar que él no pretende "suprimir a nadie".

"No creo que esto lo arreglemos si no existiera Larreta (Rodríguez Larreta). Estaría mal mi cabeza si pensara que si no existiera una fuerza política yo arreglo un problema del país. No creo que podamos arreglar nada de esa manera", añadió.

También reiteró sus críticas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al asegurar que "lejos de haber una baja en la inflación, la empinó".

"A la Argentina le prestaron por sobre la capacidad que tenía de recibir ese préstamo. Le daba hasta 18 o 20 mil millones de dólares e incluso algunos países europeos se negaban a que recibiéramos la extravagante cantidad de 45 mil millones de dólares", se quejó, y también mencionó "el famoso crédito a 100 años que se había dado en 2017 que según los medios hegemónicos era una demostración de confianza en Argentina".

Por su parte, Mendoza sostuvo que "no hay proyecto local sin proyecto nacional" y que el Estado debe promover "condiciones" para que existan "oportunidades de desarrollo".

"Hay oportunidades de desarrollo para los comerciantes y para los consumidores en un contexto de país; no hay posibilidad de salvarse solos, sino que hay que poder tener condiciones generales para que eso suceda. Nosotros aquí tenemos la responsabilidad como Municipio de poder impregnar de ese modelo y proyecto de país de Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner) a nuestra gestión local", precisó.

La intendenta ejemplificó con las obras realizadas durante su mandato como el plan de pavimentación, la renovación integral del Paseo Rivadavia y de la avenida 844, en la localidad de Solano, la reconversión del parque lumínico a luces LED, la renovación de espacios verdes, y el Plan Municipal para la Prevención del Delito.

"Son obras que transforman nuestra ciudad y mejoran la calidad de vida de quienes la habitamos. Por esto que les estoy contando es que quiero seguir trabajando. Sé todo lo que hay que hacer en Quilmes, quiero hacerlo, porque estoy segura de que hay progreso y hay posibilidades de mejoras. Les pido que nos sigamos acompañando", detalló.

Del encuentro también participaron la directora del Banco Nación y candidata a diputada, Julia Strada; del Banco Provincia, Laura González; y miembros del gabinete municipal.

Según informó el municipio, la jornada tuvo como objetivo "dialogar e intercambiar miradas con empresarios, comerciantes, gastronómicos e industriales de Quilmes para buscar puntos de encuentro sobre los cuales construir políticas públicas que fomenten el empleo y la industria local; incentiven la inversión en el distrito; y permitan coordinar entre empresarios y municipio las necesidades de capacitación y formación para el trabajo". (Télam)