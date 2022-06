La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, recibió hoy al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y juntos recorrieron dos obras de pavimentación que se están realizando en las localidades de San Francisco Solano y Ezpeleta Oeste. "Estamos llegando con planes de pavimentación que no es solamente un asfalto, sino que es elevar el piso de dignidad de la vida de estas familias, de estos barrios que se sentían postergados. Pero hoy hay un Estado presente que tiene una mirada puesta en el Oeste y de la periferia al Centro", sostuvo Mendoza. La jefa comunal resaltó la voluntad que tienen el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal de transformar las realidades injustas y cambiarle la vida a la gente: "Estamos con muchísimas cuadras, no solamente en Ezpeleta sino en otras localidades". "Venimos también de recorrer la repavimentación de la avenida San Martín, en Solano, obras que son posibles para el Municipio de Quilmes por la articulación permanente que tenemos con el Gobierno Nacional y el Provincial; pero en particular con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. En nombre de todos los vecinos y las vecinas de Quilmes siempre le agradecemos a nuestro ministro Katopodis por la predisposición y, como intendente que alguna vez fue, por poner la mirada en estos barrios", afirmó la intendenta, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano, Cecilia Soler y el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García. Por su parte, Katopodis indicó: "Nos ocupamos con Mayra de lo que nos tenemos que ocupar que es cerca de la gente, un Estado cercano como el de Quilmes, Mayra caminando cada barrio mostrando con mucha claridad las obras que se están haciendo en todos los rincones de la ciudad, obras que no se hicieron en 30 o en 40 años". "Cuando la gente de a poquito va reconstruyendo su vida, cuando la gente aprieta los dientes pero con mucho esfuerzo va saliendo adelante, tiene que ver al Municipio, al Estado Nacional y al Estado Provincial, acompañando, empujando y apoyando en este momento con este tipo de obras", resaltó el ministro de Obras Públicas. En San Francisco Solano se está ejecutando la repavimentación de 22 cuadras de la avenida San Martín, entre Camino General Belgrano y la avenida Donato Álvarez, que contaba con un deterioro importante producto del abandono de gestiones anteriores

En tanto, en Ezpeleta Oeste, en los barrios La Esperanza Grande y El Jalón, por un pedido histórico de los vecinos y vecinas, se están pavimentando calles que eran de tierra, y que se encontraban en mal estado. MG/AMR NA