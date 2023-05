El jefe del interbloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, le puso hoy picante a la sesión informativa del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, al embestir contra el ex presidente Mauricio Macri, de quien dijo que "pudo ser reelecto" en 20019 y sin embargo no lo fue "por inepto", y también lo criticó por atribuirse la capacidad de definir "qué provincia es feudal" y cuál no. "Macri pudo ser reelecto y no fue reelecto por inepto. Ahora está dando clases de gobierno y decide qué provincia es feudal. El requisito para ser provincia feudal es que sea gobernada por el peronismo", señaló el formoseño, entre murmullos de desaprobación de la oposición. El senador nacional recordó que en los polémicos dichos de lunes pasado Macri había incluido en la categoría de "feudal" a la provincia de Jujuy, que está gobernada por el presidente de la UCR, Gerardo Morales. Ayer, en una publicación de Facebook, el líder y fundador del PRO aclaró que Jujuy estaba exceptuada de esa caracterización peyorativa. Para Mayans, Macri le cobró a Morales sus dichos en enero del año pasado, cuando confesó que había sido el Gobierno de Cambiemos el responsable del endeudamiento con el FMI. "Este fue el gran error del presidente de la UCR. Quedó marcado por el macrismo y sus secuaces. No es que se le escapó (a Macri)

Fue un sincericidio (de Macri) cuando dijo que son provincias sin importancia (las que fueron a la urnas el pasado domingo: Misiones, La Rioja y Jujuy), feudos a los cuales ya les iba a llegar la libertad". En este sentido, el titular de la bancada oficialista resaltó que "la libertad que pregona" Macri es "la libertad de morirse de hambre". Luego, Mayans volvió sobre la controversia desencadenada por Macri acerca del supuesto "feudalismo" en algunas provincias del país. "Reconozcamos que en su feudo el tipo anda bien", expresó sobre Morales. "(Macri) se corrigió; (Jujuy) ya no es más feudo porque es radical. Es una auténtica democracia. El feudo está reservado únicamente para los peronistas. Nosotros somos los feudales. Ellos son de la auténtica democracia y la auténtica defensa de la República", ironizó.