El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista bonaerense (PJPBA), Máximo Kirchner, participó hoy de la Feria del Libro de Merlo, donde apuntó contra quienes "quieren romper nuestras comunidades" y destacó las figuras del candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, y del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para "construir un Estado que ayude a realizarse y que entienda al individuo".

En el marco de la Feria del libro de Merlo, en un auditorio colmado de jóvenes, Máximo Kirchner participó de la presentación del libro “Independencia económica para la soberanía política”. Discursos de Néstor Kirchner para interpretar la crisis económica en el pensamiento nacional y construir la alternativa soberana, se informó en un comunicado.

Lo acompañaron Gustavo Menéndez, candidato a intendente, y Amira Curi, secretaria de juventud del PJ de la provincia de Buenos Aires.

“Tengo un candidato a presidente, Sergio Massa, tengo un candidato a gobernador, Axel Kicillof, y tengo un candidato a intendente que es el “Tano” Menéndez. Esto es claro”, ratificó Kirchner.

También destacó la importancia de defender las ideas “que tienen un ancla en la realidad y no en la fantasía” y en este sentido remarcó que “últimamente parece estar confundiéndose la esperanza con la fantasía”.

“Para mi el futuro es que los más pibes y las más pibas puedan pensar alguna vez, y hoy sé que lo sienten muy lejos, no solo de tener un trabajo, un oficio, una profesión, sino de poder acceder a la vivienda -cuando hoy vemos que es complicado hasta acceder al alquiler-, este es el retroceso que vemos en nuestro país”, expresó el diputado.

Asimismo, consideró que “los argentinos no quieren más que poder tener una vida tranquilos y disfrutarla y están dispuestos a esforzarse por eso; porque ya lo demostraron, no estoy descubriendo nada. Pero no lo vamos a lograr de la mano ni del odio, ni de aventuras que van a terminar mal".

"Nada bueno va a salir si gobierna la Argentina alguien cuya idea que domina su campaña es destruir al peronismo o al kirchnerismo ¿cómo, que querés destruir a otros argentinos y argentinas? ¿Cómo, que querés destruir a otras formas de pensar? Al contrario, si vos querés gobernar a todos, tenés que gobernar para todos, con los que piensan como vos y los que no piensan como vos", aseveró.

Y apuntó contra quienes "quieren quebrar y romper nuestras comunidades, han convencido a millones de argentinos y argentinas que no tienen un recibo de sueldo en blanco y que no trabajan en relación de dependencia, que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras son privilegios. Y que esos privilegios son los que no le permiten a un montón de compañeros que hoy necesitan un programa social o trabajan en negro en la informalidad, ingresar al mundo de la formalidad”.

El diputado y candidato a la reelección de su banca de Unión por la Patria advirtió también sobre la propuesta de dolarización y las consecuencias de la misma para la economía argentina, pidiendo brindarle a la ciudadanía la mayor información posible para cotejar y contar con las herramientas que les permitan decidir mejor sobre su futuro.

"No hay argentino y argentina que no tenga un propósito en su vida. Construyamos un Estado que ayude a realizarse y que entienda el individuo, que la mejor manera de realizarse es en una comunidad organizada, porque de esa manera vamos a tener una Patria libre, justa y soberana”, exhortó.

El presidente del PJPBA destacó los aportes para la militancia y la ciudadanía que implica la publicación e hizo una referencia especial para los ex combatientes de Malvinas: “Creo que finalmente aquello por lo que peleamos es la soberanía: lo que nos corresponde por vivir en nuestra Patria, País, República, Nación -elijan el nombre que más quieran- al final la bandera es la misma, celeste y blanca con el sol en el medio. Creo que es muy saludable para cualquier pueblo honrar la memoria de quienes defienden su Patria, tanto los jóvenes que dieron su vida en Malvinas como quienes a lo largo de la historia lo han dado todo para construir la independencia”. (Télam)