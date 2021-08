En Tres de Febrero, junto a candidatos y candidatas del Frente de Todxs, el presidente del bloque oficialista en Diputados señaló que no puede permitirse un “crecimiento asimétrico” porque “si crecemos 9 puntos pero se deja afuera a 20 millones de argentinos y argentinas, no tiene sentido”.

En el marco de la presentación de la lista de precandidatxs del Frente de Todos en Tres de Febrero, Máximo estuvo junto al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa; el Ministro de Interior, “Wado” De Pedro, quienes integran la fórmula que encabeza la lista de diputadxs nacionales del FDT en la provincia, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán; la candidata a senadora provincial y actual ministra de gobierno, Teresa García; y el primer candidato a concejal, Juan Debandi.

En alusión al slogan de la campaña del Frente de Todxs, el diputado nacional se preguntó “¿Qué Argentina queremos? Que Argentina quiero. Una en donde tengamos soberanía, dónde cuando se produzca un evento similar al de la Pandemia no tengamos que importar bienes. Una Argentina con más soberanía, la soberanía del trabajo y de la dignidad”.

“Vimos escenas en el mundo de países peleando por camisolines y este fenómeno de la deslocalizacion de las empresas que significa ceder parte de lo que tenés para tus ciudadanos y ciudadanas, en este caso en salud.

"Cuando vemos las ganas, el trabajo, que avanza la obra pública, la construcción de viviendas y empieza a circular la economía y a ponerse en valor el esfuerzo, son indicios y señales de esa Argentina que queremos", señaló.

Además, Kirchner se refrió a las propuestas del macrismo en esta campaña. “Cuando vemos lo que plantean, o leemos sus propuestas son todos lugares comunes. Sandeces. Cosas que le recomienda alguien al que le dan mucho plata para tener una cartilla. La cultura idiota de la imagen. La nada misma”.

En este sentido destacó las leyes impulsadas por el Frente de Todos y agregó “tenemos una gran pelea por delante por eso necesitamos Diputados y Diputadas que tengan el valor de llevar adelante peleas como fue la ley del Aporte Solidario. Esa ley que que impulsamos y defendimos porque la necesitábamos para que el peso de la crisis sanitaria y económica no cayera por sobre las espaldas de los argentinos y argentinas”.

“No hagan cosas a la marchanta”

“Escuchaba a Santilli que querían diputados que dijeran de dónde van a sacar la plata para llevar adelante los proyectos. Es bueno recordar que el Congreso mientras gobernaba Macri presentó la ley de Renabap que la acompañamos y también dimos el debate. Allí se proponía la urbanización barrios pero la plata que había que invertir no estaba. No había un peso. Sería bueno que no hagan esos proyectos. No tenía financiamiento y tras asumir el gobierno nacional en 2019 manda la ley de solidaridad y una parte del precio del dólar futuro va para financiar el fondo del Renabap y permite que nuestros barrios empiecen a tener agua para poder vivir mejor, algo tan esencial para darle calidad de vida a los vecinos y vecinas. Lo hicimos también durante la Pandemia con el Aporte Solidario y Extraordinario”.

“Entonces, a la ley que hizo Macri tuvimos que conseguirle financiamiento nosotros. Valga este ejemplo para que no hagan cosas a la marchanta", expresó Kirchner.

“Ese vínculo que no tenemos que perder nunca”

En su alocución, se refirió al recorrido por los Talleres Fumaca, que producen herrajes desde 1965 y abastecen al mercado local e internacional. “Me quedé hablando con dos o tres compañeros trabajadores, hablaba con uno de ellos de 37 años, hace 12 años que labura acá, edificó donde vive el viejo, pudo levantarse, porque tiene una hija. Después hablaba con Germán, 42 años laburando en esta empresa. Y me decía: yo no quiero hablar de política, pero a la empresa le fue bien, bien y crecimos a partir del 2004”.

“Tenés que hablar de política, le decía yo a Germán, tenés que involucrarte, 42 años trabajando acá. Otro compañero recién ahí, 30 años también laburando acá adentro. Esas historias son las que valen”, destacó Máximo.

Además, puso en valor el vínculo en el Taller. “Me di cuenta que el compañero, el dueño de la empresa… Lo que vi, noté, es que me dijo el nombre de la gente que trabaja con él, este es Aldo, este es Germán… ese vínculo que no tenemos que perder nunca por qué es lo que te obliga a tener también después cuando viene la mala la empresa y tratar de tener la mayor cantidad de gente posible y aguantar los trapos todo lo que puedas para poder salir adelante”.

“Y en la recorrida también me contaba como muchas veces, aquellos que ni saben los nombres de sus trabajadores y sus trabajadoras, cuando pueden, digamos, ir en contra de su propio país que los volvió a empresarios, les suben todo el día el precio del aluminio, como hace ALUAR, o como hace TERMIUN con la chapa de hierro. ¡No conocen el nombre de nadie, siempre se quejan de nuestro país y este país es el que los volvió empresarios eh! Son Madanes Quintanilla en Argentina, porque los argentinos y las argentinas los hicieron grandes”.

“Sería bueno, que un día, en ese sentido recuerden eso, y tengan un poco más de sentido de identidad y también de agradecimiento, porque es bueno ser agradecido en la vida, y es bueno ser un buen ser humano. Creo que probar con esas cosas nunca está de más”.

Luego, el diputado nacional pidió a quienes fueron capaces de decir que “la vacuna se vencía en el cuerpo de las personas” que destinen una parte de esa creatividad “en favor de la gente”. “Les pedimos, no que hablen bien del gobierno o de Cristina, les pedimos que dejen de quebrar la autoestima de la gente ¡Es hora que asuman la responsabilidad que tienen! Les pedimos un cachito de humanidad, después la seguimos cuando pase la pandemia”