El diputado nacional y presidente del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, convocó hoy a la militancia a "redoblar esfuerzos y seguir acompañando" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien encabezará un acto el próximo jueves en el Teatro Argentino de La Plata, y aseguró que "la lapicera la tienen los militantes, pero la Justicia quiere borrar ese nombre".

Kirchner se manifestó de ese modo al cerrar el plenario de la militancia de la ciudad de Buenos Aires, realizado en el microestadio del club Ferro, donde al final de su discurso, que se prolongó por casi una hora, confirmó que la Vicepresidenta encabezará el acto del próximo jueves en la ciudad de La Plata.

Ese día coincidirá con el 20° aniversario de las elecciones presidenciales de 2003 que consagraron como presidente a Néstor Kirchner ya que, si bien ganó Carlos Menem, decidió no presentarse al balotaje.

"Les pido que este 27 de abril se acerquen al Teatro Argentino de La Plata a acompañar a Cristina. Que den el presente, sean felices, vengan, generen, trabajen, estudien, crean, den todo porque quienes estamos acá también lo daremos todo", arengó a la militancia al cerrar el acto.

Ante los militantes porteños que colmaron el microestadio de Ferro, el diputado nacional se refirió a la candidatura de Cristina Kirchner al afirmar: "Desde que tengo memoria en este espacio político, la birome siempre la han tenido los militantes. El problema que tenemos hoy es que las biromes quieren escribir un nombre y el Poder Judicial saca el nombre que quieren escribir esas biromes para esta elección".

En ese momento, volvió a aparecer el cántico que dominó la jornada: "Cristina Presidenta", a lo que Kirchner, en un claro mensaje a la Justicia advirtió: "Que nadie se pase de vivo acá" y los los militantes respondieron con el cántico: "La proscripción, la proscripción, se va a la pu... que los parió".

En otra parte de su discurso, dijo que en estos cuatro años de Gobierno, "Cristina fue marcando, no por el diario del lunes, sino por el diario del día hoy, varias cosas de la gestión y maldigo hoy todavía que no haya sido escuchada. No por ella, sino por mi gente que la está pasando mal".

"No eran críticas por posicionamiento de poder. Queríamos que a nuestro gobierno le fuera mejor. Ésa fue nuestra intención", manifestó y remarcó: "Aún con las críticas que saben que tenemos, nunca voy a dejar de reconocer que fue mucho mejor para Argentina que durante la pandemia estuviera Alberto (Fernández) que (el expresidente) Mauricio Macri".

Kirchner enfatizó: "No juego a la politiquería barata ni al toma y daca. Quiero que a mi país le vaya bien".

En un mensaje a la interna del FdT, alertó que "no hay derecho a que alguien que esté enojado, hoy no ayude a construir una nueva opción como lo hicimos en el 2019 con todos, a pesar de todo lo que habían dicho".

"Si hubo errores dentro de estos tres años, es bueno reconocerlo, pero realmente es muy complejo y difícil si cada sector que integra el Frente, todo el día está queriendo poner en duda su aporte, por un lugar más o por un lugar menos en las listas".

Y agregó: "No hace falta hacer actuación, hace falta reconocer los errores que se cometieron, sentarse a dialogar, a hablar, a discutir, a proponer un programa y juntar los votos para poder ejecutarlo para así mejorar la calidad de vida de la gente".

Sobre el plenario organizado por el Partido Justicialista (PJ) de la ciudad de Buenos Aires, que tuvo como lema "La Ciudad con Cristina", consideró: "Creo que una de las respuestas a tanto individualismo y a tanto egoísmo, hoy es este plenario de la militancia que se congregó para poder discutir y debatir" y "también poder construir un programa, poder empezar a debatir realmente un programa de gobierno más allá de las plataformas que se preparan para las elecciones".

"Creo que de cara a lo que viene debemos tener un programa claro que tenga 10, 15, 20 puntos y el compromiso inquebrantable de cada una de las partes del Frente de Todos de llevarlo adelante definitivamente para no después tener dolores de cabeza", manifestó el diputado nacional. (Télam)