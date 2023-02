El diputado nacional Máximo Kirchner (Frente de Todos) celebró hoy la aprobación de la ley de moratoria previsional al señalar que está dirigida a "800 mil argentinos y argentinas que van a poder pelear mejor el día a día" y aseveró que "ningún jubilado genera déficit fiscal, sino que son personas en las que el Estado invierte".

"Hay 800 mil argentinos y argentinas que van a poder pelear mejor el día a día, una ley que escribieron los senadores Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, gracias al trabajo político realizado", expresó el legislador oficialista.

En referencia a la acusación de parte de la oposición de que se trataba de un proyecto de tinte electoral, expresó: "Estamos contentos, felices, entendemos que esas 800.000 personas se puedan jubilar, entre las que obviamente hay personas que eligen votar diferentes opciones políticas; sería tonto pensar que van a votar al FdT por esta ley, sería subestimar a a la gente".

En relación "al tono innecesario para este tipo debate", dijo que "ningún jubilado genera déficit fiscal, ya que el Estado invierte en esos argentinos y argentinas que trabajaron durante años para sacar el país adelante".

"Como mucho hay 10 u 11 economías en el mundo que no dan déficit fiscal, es una realidad de sus cuentas y es por el papel que tiene el Estado", agregó.

En relación a la negativa de JxC a dar quórum dijo que "la dirigencia política decide" si utiliza o no esa herramienta, mediante la cual "un diputado del macrismo puede dar quórum o no". Y recordó: "Yo no di quórum para votar el proyecto sobre fondos buitres".

"Este año la sociedad va a poder decidir sobre eso (dar o no dar quórum para una propuesta), es lo que cualquier espacio político pone a consideración ante el electorado con sus propuestas", añadió.

En relación al malestar expresado por algunos diputados opositores sobre los carteles que los escrachaban por no dar el número para debatir el proyecto, señaló: "Si algún diputado se sintió mal por los carteles es entendible, si se sienten mal por eso imagínense como nos sentimos nosotros cuando le gatillan en la cabeza a la Vicepresidenta; les pido un poco de empatía".

(Télam)