El diputado nacional y titular del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, Máximo Kirchner, le pidió hoy a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que "dé una mano" durante la campaña electoral de este año, y consideró que "cuando una dirigencia entrega a su pueblo las consecuencias duran mucho tiempo", al hablar en el lanzamiento de la precandidatura a intendente de Hurlingham del dirigente de La Cámpora Damián Selci.

"Las consecuencias cuando las dirigencias entregan a su pueblo duran mucho tiempo. No es joda ir a votar. No se eligen presidentes mirando teléfono con comunicación segmentada, se eligen candidatos estando atentos para después no enojarnos y llevarnos el chasco de nuestra vida cuando gobiernan", afirmó Kirchner durante su alocución.

El acto inició pasadas las 16 horas en el club La Catedral FC, ubicado en Pedro Díaz 2014, en la localidad de William Morris, partido de Hurlingham donde también estuvo presente el ministro de Interior y precandidato a senador nacional por UxP, Eduardo "Wado" de Pedro.

En ese marco, Máximo Kirchner, primer precandidato en la lista de diputados nacionales que UxP presenta en la provincia de Buenos Aires le confió a los presentes que traía "el saludo de la compañera Cristina", con quien aseguró haber hablado antes del acto.

"La quise convencer de estar acá, pero no pude. Les quiero preguntar: ¿Ustedes tienen ganas de que se meta en la campaña Cristina, que recorra los lugares?".

A la contundente respuesta afirmativa del público, el diputado le pidió a la Vicepresidenta que se involucre en las actividades proselitistas que la coalición emprenderá de cara a los comicios de este año.

"Que nos dé una mano la compañera, la necesitamos todos los argentinos y las argentinas. El partido judicial nos prohibió votarla en esta elección, pero lo que vamos a hacer es militarla a consciencia para que el peronismo pueda realmente ofrecer la mejor de sus versiones al conjunto de la sociedad", remarcó el legislador.

Por otro lado, Kirchner afirmó que el precandidato presidencial de UxP, Sergio Massa, hoy está "teniendo que administrar (como ministro de Economía) las consecuencias de lo que fue un mal acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".

"Hubo un Presidente que poco le importó su pueblo y lo trajo de vuelta (al FMI) y se resbaló la plata", en referencia a Mauricio Macri.

"Debe hacerse cargo (la directora del FMI, Kristalina) Georgieva de lo que hizo (Christine) Lagarde porque ahora andan reclamando un plan macroeconómico. Quisiera saber cuál fue el plan que les mostró Macri para que le prestaran semejante cantidad de dinero", apuntó.

Además, sostuvo que en estas elecciones "algunos vienen con una propuesta de orden, palos y represión", mientras que otros pretenden "la organización, convicción e inclusión de cada argentino".

"No hace falta ser el más lucido o inteligente para darnos cuenta que todo no ha salido como queríamos y propusimos en 2019. Ha habido factores externos como lo fue la pandemia, pero eso no puede explicar todo aquello que nos faltó. Sería buscar justificaciones y no soluciones. Tenemos la oportunidad de demostrar que podemos asumir y metabolizar los errores cometidos y traducirlos en una fuerza", subrayó.

El diputado convocó a "escuchar lo que propone" cada precandidato de cara a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto, y reclamó "dotar el debate político de ideas con contenido".

En relación a Hurlingham, Máximo Kirchner sostuvo que "fue uno de los corazones donde se resistió al macrismo de manera militante y con mucha dignidad".

Asimismo, advirtió sobre la "estrategia mediática del poder económico" y cuestionó los estereotipos que "tanto dañan a las y los jóvenes imponiendo modelos perfectos".

"Miren también cuando nos vienen a decir `bueno, ese dirigente no es tan perfecto o perfecta como parecía` y terminamos votando a los Macris. No nos comamos más la curva", alertó.

Por su parte, De Pedro remarcó que la fórmula presidencial que encabezan Massa y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, "representa la unidad" del espacio oficialista.

"En esta elección vamos a escuchar marketing, mentiras y especulaciones y vamos a volver a discutir dos proyectos de Argentina. Nosotros proponemos una con trabajo donde las personas sean el centro y lo más importante. Vamos a trabajar por la felicidad del pueblo argentino", apuntó el titular de la cartera de Interior.

Asimismo, Selci destacó que tiene "muchas propuestas" para la ciudad y aseguró que la tarea del intendente es "unir como un puente los problemas de la gente con las soluciones del Estado".

"Yo les ofrezco los próximos cuatro años de mi vida enteros y los de todo mi equipo de trabajo para hacer de Hurlingham la ciudad que nos merecemos. Necesitamos del esfuerzo de todos", subrayó.

En el municipio, el concejal camporista Selci competirá en las PASO con el actual intendente y exministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

Selci estuvo a cargo del Ejecutivo comunal cuando Zabaleta ejerció la titularidad de la cartera de Desarrollo Social hasta que fue reemplazado por Victoria Tolosa Paz.

Asistieron también a este acto las senadora nacional Juliana Di Tullio; la integrante de la cámara alta bonaerense María Teresa García; el primer candidato a diputado provincial, Ruben Eslaiman; las autoridades del PAMI, Luana Volnovich y Martín Rodríguez; los diputados nacionales Juan Carlos Alderete, Florencia Lampreabe, Juan Marino, Vanesa Siley, Daniel Gollan; el presidente de Acumar, Martín Sabbatella; y la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, entre otros.

También participaron los precandidatos a concejales Pedro Eslaiman, Elena Corbino, Miguel Quintero, Silvana Pereyra, Sergio Simoni, Melisa Carazzone, Jorge Oscar Calvo, Verónica Lucero, Walter Orlando Ruiz Díaz, Andrea Sauco y los precandidatos a consejeros escolares Gastón Perea, Jaquelina Tejada, Sergio Casanova. (Télam)