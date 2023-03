Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230315 Julio Bárbaro

–En principio, me gustaría conocer cómo observa la actualidad del oficialismo, el Frente de Todos.

El oficialismo es la decadencia absoluta. No logran ni el respeto. Cuando el que fue intendente de Avellaneda dice que Massa vino para que no hubiera helicóptero... La reivindicación de los unos y los otros es la decadencia absoluta. O sea, ¿Ferraresi qué dice? Que Massa vino a salvar al gobierno. Con lo cual desnuda que el gobierno es impotente.

–Apareció Máximo Kirchner en los últimos días, siguiendo con esta embestida contra Alberto Fernández. ¿Tiene autoridad moral y política Máximo para cruzar duramente al Presidente?

Máximo no existe. El Presidente tampoco. Están en paridad de la nada. El kirchnerismo estaba agotado cuando gana Mauricio Macri. Mauricio comete tantos errores que les devuelve el poder. Ahora, eso no implica que ellos estén en condiciones de conducir la Argentina. Hoy nuestra sociedad no tiene quien la conduzca, no tiene dirigencia política de estatura. Tiene denunciadores seriales de distintas líneas. Si usted cambia de canal de televisión, cambia de fanatismo de denuncia. Ahora ¿eso qué tiene que ver con la política, con la propuesta, con el destino? La Argentina carece de dirigencia.

–Usted señala que Máximo Kirchner no existe. Entonces ¿no tiene liderazgo?

Bueno, está a la vista que no lo tiene. Si ya La Cámpora está en decadencia absoluta. La Cámpora está sin votos, sin presencia, sin peso, sin nada. Quieren cajas, pelean por las cajas. Pero ideas no existen. No hay un solo pensamiento que usted pueda reivindicar de La Cámpora. Es la codicia y el odio. Y la agresión ya llega a ellos mismos.

Este conflicto con la Justicia, que usted y yo sabemos que no tiene salida ni destino, ¿para qué es?, ¿le interesa a la sociedad? La sociedad está desesperada por la inflación y por la inseguridad. ¿Y usted se plantea la Justicia? Es un problema suyo, ¿o no?

–¿Considera que también la vicepresidenta ha perdido poder? Principalmente pensando en la fractura que se dio en el bloque del FdT en el Senado...

Perdió presencia, perdió peso, perdió sentido. Ya está. Ya está, terminó. Ella tiene el mismo lugar que el final de Menem: refugiarse en una senaduría para defender los fueros.

–¿Le parece que el 2023, para Cristina Fernández de Kirchner, va a ser así?

Yo no le veo otra salida. Primero, estamos en un país donde Macri y Cristina, que son los jefes, tienen dos votos en contra por cada uno a favor. Esto es para un psiquiatra.

–Máximo Kirchner también señaló que para el 2023 quiere que gane la presidencia “un buen peronista o una buena peronista”.

Pero... (Risas.) Que usted y yo hablemos de lo que dice ese tonto es perder el tiempo, me parece, ¿no?

–¿Qué es ser un buen peronista hoy, Julio?

No, no. En la Argentina se necesita ser un buen político. Y una buena persona. Las razones centrales son esas. Nosotros no tenemos políticos de estatura en ninguna de las fuerzas. No tenemos uno, uno que usted pueda decir: tiene la envergadura de Sanguinetti o Mujica, o Lula. O Tabaré, si quiere. ¡No hay uno!

–Qué preocupante el panorama que usted describe, Julio. ¿En ninguna fuerza política?

Si lo describiera yo solo, estaríamos salvados. Es la realidad. La gente que me para a mí por la calle y a todos los que somos conocidos nos pregunta: “¿Hay salida?” Y en esa pregunta incluye que el gobierno es un desatino, pero que la oposición no da esperanza.

–¿Y cómo se sale de esta crisis política?

Con grandeza. Cuando nos demos cuenta de que hay que salir de la denuncia para ir a la propuesta y unir a la Argentina. De la grieta no hay salida. De Civilización y barbarie para acá, no hay salida.