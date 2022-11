El diputado nacional del Frente de Todos y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, apuntó hoy contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, por sus amenazas contra el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, y planteó "Cómo se pondrá cuando tenga el poder"

"Se enoja internamente con el jefe de Gabinete de la Ciudad y le dice 'Conmigo no se jode'. Me imaginé a esa persona que si ante una critica tan frágil le dice 'Conmigo no se jode te voy a partir la cara', entré a pensar en los trabajadores de la Argentina si esa persona gobernara y no hacemos lo que ella quiere", apuntó Kirchner. Al hacer uso de la palabra en el cierre del Congreso del PJ bonaerense, partido que preside, el dirigente oficialista subrayó: "Si así se pone porque alguien disiente dentro de su mismo espacio político, cómo se pondrá cuando tenga el poder si es que el pueblo la votara". Y retrucó: "Cómo se pondrá a la hora de que un pueblo resista a medidas como las que quiere tomar, de ajuste en contra del bolsillo del pueblo argentino". El dirigente de La Cámpora se refirió a la polémica que protagonizó Bullrich, quien en duros términos salió a recriminarle al dirigente porteño el haber dicho en declaraciones televisivas que era "funcional al kirchnerismo"

"No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara. Conmigo no se jode, te lo aviso", advirtió Bullrich a Miguel durante el breve intercambio que quedó registrado en un video que se hizo viral en las redes sociales. El enojo de la titular del PRO con Felipe Miguel se generó a raíz de que, el pasado 29 de agosto, el jefe de Gabinete porteño cuestionó las críticas que Bullrich realizó al operativo de seguridad desplegado por el Gobierno de la Ciudad en el domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner. MD/MAC NA