El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, acompañó este jueves a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en el cierre de campaña del FdT en el distrito, donde exhortó a los presentes a afrontar "un gran desafío por delante, que es tratar de dar vuelta la elección para darles mayores herramientas a Mayra, al gobernador (por Axel Kicillof) y al presidente Alberto Fernández".

Kirchner advirtió que "al pueblo de Quilmes no le perdonan su independencia" por haber votado a Mendoza, mientras que al jefe comunal anterior, Martiniano Molina, de Juntos por el Cambio, lo cuestionó por "no haber levantado la voz para que no les subieran las tarifas" a los vecinos, como también le reprochó "nunca haber levantado la voz para decirle a la gobernadora (María Eugenia Vidal) y al presidente (Mauricio Macri) que mire a su pueblo que no podía más".

Desde el escenario de la sede local del sindicato de Luz y Fuerza, el jefe de la bancada del oficialismo en la Cámara baja valoró el "enorme trabajo" realizado en Quilmes "desde que llegó Mayra" y acusó a un sector de los medios de comunicación de ignorar al municipio del sur de conurbano, salvo para cuestionar la gestión de la exdiputada.

"Entre 2016 y 2019 parecía que en Quilmes no había baches, no había inseguridad, que estaba todo bien", ironizó para luego puntualizar que "desde la llegada de Mayra a la intendencia el periodismo porteño se ha dado cuenta de que Quilmes existe", acotó.

En otro tramo del mensaje, en este caso dirigido a dirigentes y militantes de la coalición oficial, Kirchner exhortó a todos los presentes a "trabajar para que la vida les quede cerca" tanto a los vecinos del municipio como a todos los argentinos y argentinas.

"Hay que lograr que la vida no le quede tan lejos a la gente, hay que trabajar para que la vida les quede cerca", convocó desde el palco, en el que estuvo flanqueado por la intendenta y la primera candidata a concejala del FdT, Cecilia Soler.

En cuanto a la negociación abierta con el FMI a partir del crédito tomado por la gestión anterior, el titular del bloque en Diputados recordó que Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007, impulsó el desendeudamiento y de ese modo ganó autonomía, porque las políticas económicas dejaron de estar tuteladas por el organismo.

"Cuando te sacás ese lastre es cuando empezar a construir tu libertad, porque la libertad se construye siempre: minuto a minuto, día a día. La libertad es independencia, y la libertad se gana y se construye poniendo el cuerpo", argumentó desde el predio sindical ubicado en La Ribera de Quilmes y ante un auditorio conformado por vecinos, militantes y candidatos. (Télam)