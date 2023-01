El presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, lanzó su precandidatura a gobernador de la Provincia y subrayó que forma parte de un espacio que tiene "la voluntad inquebrantable de sacar a la Argentina del atraso, de la decadencia y de la frustración".

El acto fue en el microestadio Once Unidos de Mar del Plata, donde el diputado provincial de Juntos por el Cambio afirmó: "Estamos acá porque tenemos la voluntad inquebrantable de sacar a la Argentina del atraso, de la decadencia y de la frustración".

Ante militantes y dirigentes históricos y de la juventud radical, Abad manifestó que "hay que ganar la Provincia para transformar el país" y evocó a la figura de Raúl Alfonsín ante la mirada de Ernesto Sanz, Daniel Salvador, Gastón Manes y Jesús Rodríguez, entre otras figuras presentes en el acto. Además, calificó la presentación de su proyecto político como "un desafío, un objetivo y un sueño común: que la provincia sea un lugar vivible y sea el motor del desarrollo nacional".

Durante su discurso, Abad lanzó duras críticas contra la gestión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof: "¿Ustedes sienten que la calidad de vida de quienes habitamos esta provincia mejora? ¿Ustedes perciben que la inseguridad, la crisis educativa, la pobreza estructural, la debacle sanitaria y las restricciones en materia de obra pública son un mero relato de los medios? Basta de gobiernos con mucho relato y poca política".

Su discurso estuvo antecedido por los del presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes; del presidente de la Juventud Radical bonaerense, Manuel Cisneros; y de la vicepresidenta del partido a nivel provincial, Érica Revilla. Abad llamó a "construir la democracia que soñó Alfonsín" y apuntó contra el peronismo y el kirchnerismo al señalar que esa meta no se cumplió "por el virus del populismo que afectó, a veces por derecha y a veces por izquierda".

En ese sentido, denunció el "desorden administrativo" por parte de la gestión del Frente de Todos (FdT), a la que acusó de estar sostenida "en función de caciques y punteros territoriales y no de los bonaerenses". Y añadió: "Terminemos con la mentira de que la Provincia de Buenos Aires es inviable. Lo que es inviable es que nuestra Provincia siga gobernada por el mismo partido político que ha generado cada una de las condiciones que la harían inviable".

Para el titular del bloque radical en la Cámara de Diputados bonaerense, la UCR debe mantenerse en la alianza de Juntos por el Cambio (JxC), donde también se postulan como precandidatos del PRO los diputados nacionales Diego Santilli y Cristian Ritondo.

Al respecto, afirmó que el desafío consistirá en "construir una mayoría social, y un modelo de desarrollo sustentable y eso no va a pasar si no se gana la provincia de Buenos Aires". Uno de los que apoyó el lanzamiento de Abad fue el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó: "El radicalismo bonaerense es un actor clave para que la rebeldía federal que impulsamos hace dos años siga creciendo en la Provincia y en el país". MDC/PT NA