El ex presidente Mauricio Macriremarcó que "habrá unidad de Juntos por el Cambio" tras emitir su voto por las PASO 2023 en la Escuela Lenguas Vivas en el barrio de Palermo, mientras que se mostró enojado acerca de la supuesta violación de la veda electoral de Martín Lousteau. "Vamos a votar para dejar atrás una era que nos ha llevado a mucho daño y tristeza", indicó, a la vez que señaló: "Esta elección es muy especial porque puede empezar a marcar el fin de una era con ideas muy dañinas que ha llevado adelante el kirchnerismo, que solo nos ha traído problemas". Asimismo, Macri añadió: "Para mí hoy tiene que cambiar la historia. Estamos dejando atrás casi dos décadas de ideas muy dañinas para los argentinos, que nos han llevado a este caos económico y social, una decadencia cultural"

"Tendremos un camino nuevo, con ideas sanas y mi obsesión es que ninguna Antonia se quiera del país porque siente que acá no se los respeta. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Puede ser un antes y un después", completó. Sobre la denuncia de violación de la veda electoral de Lousteau: "Me parece que es otra de esas mugres que hace este operador que no sé por qué a tanta gente le gusta utilizar, como lo llama Seita ´el Paseador de perros´". Al ser consultado sobre las demoras e inconvenientes con respecto al voto electrónico en Capital Federal, Macri sostuvo: "No soy experto en materias electorales. Confío en la justicia que estará atenta para que la gente pueda votar"

Por último, manifestó la necesidad de que la gente vaya a votar y festeje los 40 años de democracia. MC/KDV NA