El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y el postulante a jefe de Gobierno porteño, Leandro Santoro, cerraron hoy la campaña del distrito, donde confían que el espacio entrará al balotaje después de "cuatro periodos" del PRO, y llamaron a evitar que la Ciudad "se convierta en un bien de familia", en referencia a la participación electoral del aspirante de Juntos por el Cambio (JxC), Jorge Macri.

"Queremos gobernar con cabeza y el corazón. Fueron cuatro periodos los del PRO, y lo que no hicieron no lo va a hacer ahora. Les tengo que pedir un favor, que en los próximos cuatro días me ayuden a recorrer la Ciudad para convencer a la mayor cantidad de gente invitándolos a participar de este proyecto político, social y cultural. Vamos a tener la posibilidad de entrar al balotaje en esta Ciudad", expresó Santoro, quien había ingresado al Luna Park saludando con besos y abrazos al público presente.

Ante una concurrencia de cerca de siete mil personas, según cálculos de la organización, las propuestas del candidato se fueron mostrando en las diferentes pantallas: más espacios verdes, subte las 24 horas, alquileres accesibles, salud mental como prioridad y una revolución educativa.

Arriba de un escenario con forma circular, Santoro llamó a "luchar hasta el último día" y se mostró confiado que el 22 de octubre UxP va a festejar que "entramos al balotaje".

MIRÁ TAMBIÉN El Ministerio de Trabajo bonaerense realiza mañana actividad de difusión de derechos laborales

"Después de ganar las elecciones les voy a pedir el esfuerzo mayor, que es que me acompañen los próximos cuatro años a transformar la Ciudad", subrayó.

En su discurso, el dirigente sostuvo que CABA es al mismo tiempo "una Ciudad pujante e injusta" y denunció las "deudas éticas después de 16 años de gobierno del PRO"; también señaló que a sus dirigentes que "se les acabaron las ideas y pusieron la Ciudad en modo automático".

"Trajeron al primo de Macri de Vicente López para ser candidato porque tienen una idea patrimonialista de la Ciudad", dijo y añadió que "hicieron todo lo posible para favorecer a sus amigos" y por poner al Estado "al servicio de la acumulación privada" durante estos años de gestión.

"Privatizaron hasta las bicicletas; donde hay una necesidad, ellos encuentran un negocio", aseveró.

MIRÁ TAMBIÉN Embajada argentina en Bolivia organizó rueda de negocios con empresas en Santa Cruz de la Sierra

Santoro también destacó "el coraje" de Massa y recordó que al ministro de Economía se lo presentó el expresidente Raúl Alfonsín, que valoró "su corazón enorme".

"Si Sergio es presidente, lo que se tiene que hacer en la Ciudad se puede lograr más rápido y fácil", dijo Santoro, posteriormente, en declaraciones a los medios.

Massa fue recibido en el escenario al canto de "el domingo tenemos que ganar" y destacó que Santoro "decidió armar un programa de gobierno y terminar con el modelo de acuerdos inmobiliarios y una ciudad pensada para pocos para plantear un proyecto inclusivo para todos los barrios".

Así, añadió que el electorado porteño tiene "la oportunidad de construir una alternativa y la posibilidad, después de 16 años, de tener un nuevo proyecto de Ciudad".

Además, le prometió a Santoro que "desde el 10 de diciembre va a tener al lado al presidente de la República acompañándote y trabajando juntos".

También advirtió Massa a los dirigentes porteños que "están ante la oportunidad de que el domingo" el distrito "no se convierta en un bien de familia que se traslade de pariente en pariente", en referencia al parentesco de Jorge Macri con el expresidente Mauricio Macri.

Massa afirmó además que "hay alternativa" porque UxP "está en el balotaje", y celebró que se "puede construir una propuesta superadora" a JxC.

Previo a las palabras de los dirigentes, la primera candidata a diputada nacional en la lista de Santoro, Paula Penacca, criticó el "proyecto político" de los 16 años de gestión de JxC en la Ciudad, al que caracterizó como un "Estado chiquito y ausente cuando se trata de garantizar derechos de los ciudadanos" y un "Estado bien grande cuando se trata de garantizar los negociados inmobiliarios".

Penacca llamó a plantarse con "valores de la Memoria, la Verdad y la Justicia" y enfatizó: "Le vamos a decir que no al negacionismo: que no fue una guerra, que no fueron excesos y que fueron 30 mil compañeros detenidos y desaparecidos".

En ese momento, los presentes en el Luna Park comenzaron a cantar la histórica canción de la Juventud Peronista que reza "A pesar de las bombas, de los fusilamientos, de los compañeros muertos, los desaparecidos… no nos han vencido".

Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens señaló que "la elección del domingo marca un antes y un después" y destacó que Santoro "propone una visión más humana y justa de la Ciudad.

Al acto asistieron también los ministros de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus; de Salud, Carla Vizzotti; y de Cultura, Tristan Bauer; el senador Mariano Recalde; la presidenta de Aysa, Malena Galmarini; los diputados Cecilia Moreau, Itai Hagman y Eduardo Valdés y los legisladores Claudia Neira, María Bielli, Matías Barroteaveña, Lucía Cámpora, Juan Manuel Valdés y Ofelia Fernández, entre otros.

Afuera del Luna Park las diferentes agrupaciones se concentraron para esperar a los candidatos con banderas del Frente Renovador, la CGT, ATE, la Corriente Clasista y Combativa, Peronismo x la Ciudad y Partido Comunista Revolucionario.

Previo al inicio del acto, el Luna Park vibró al ritmo de la marcha peronista que fue entonada desde las gradas, mientras que las banda de murga "Esa te la debo" y la de cumbia "Tsunami" musicalizaron la espera.

También se presentó la figura del toro que aparece en los diferentes spots del candidato porteño, y que en esta oportunidad cantó una versión modificada de la canción de Wos "Arrancármelo", acompañado por una guitarra. (Télam)