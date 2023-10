El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cerraron hoy la campaña oficialista en el distrito y llamaron a "cargar las pilas" para asegurar el "triunfo" de esa boleta en las elecciones del domingo próximo.

"El domingo el deseo se va a hacer realidad, cueste lo que cueste", exclamó Massa ante la militancia peronista reunida en el estadio de Arsenal de Sarandí, donde UxP conmemoró además un nuevo aniversario del Día de la Lealtad Peronista del 17 de Octubre.

En su discurso, el postulante presidencial afirmó que el peronismo está "dando vuelta la historia y construyendo la victoria desde la provincia de Buenos Aires, el norte argentino y la Patagonia".

Al polarizar con la oposición, Massa destacó que Argentina es "símbolo de educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva", y cuestionó a los que quieren "regalar vouchers" para acceder al sistema educativo, en referencia a la propuesta del candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

"Creemos en la protección social como valor del Estado presente y eficiente", resaltó.

También señaló que UxP "ratifica su lealtad con el federalismo" en un país que, dijo, "es el octavo en extensión territorial" del mundo, y en el contexto de una campaña que "llenó los segundos de televisión planteando que había que recortar los fondos a las provincias y parar la obra pública".

Así, se comprometió incluso a dar "más coparticipación a las provincias" en caso de ganar las elecciones, al poner en valor que "es el Estado provincial y local el que está cerca del problema y el que puede resolverlo".

También aseguró que a partir del 10 de diciembre "la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico, la trata de personas y los delitos va a ser personal", así como también contra "aquella Justicia que se hace la desentendida y libera delincuentes".

"Me van a tener al lado trabajando codo a codo porque quiero que la defensa de la vida y la paz sean valores que representen a UxP", subrayó.

Antes de ese discurso, Kicillof había llamado a "cargar las pilas" para que Massa "sea presidente este domingo", y alertó que "mientras estamos acá, otros candidatos proponen borrar las conquistas de Perón, Evita, Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández), pero no van a pasar".

También alertó que los candidatos de la oposición "proponen exterminar al peronismo y la justicia social" y se preguntó "qué democracia es esa donde proponen con odio y violencia".

Para Kicillof, esa violencia que atribuyó a la oposición tuvo como "extremo" el atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández y "siguió con su proscripción".

Además, el mandatario bonaerense planteó que "es la boleta completa" de UxP la que "garantiza lo que hicimos pero también lo que falta hacer".

Kicillof sostuvo que "la provincia de Buenos Aires no se salva sola, tenemos elecciones conjuntas, decidimos ir a definir la gobernación junto con la presidencia y todas las intendencias" porque, dijo, "no alcanza con un gobierno local o con la provincia, necesitamos un proyecto nacional que aguante los embates de esa deuda externa que nos dejaron y de esos sectores concentrados que no usen para aumentar precios y disminuir el poder de compra de los trabajadores".

Massa y Kicillof fueron los únicos oradores del acto, precedidos por el intendente anfitrión, Jorge Ferraresi.

"Todos y unidos" fue la convocatoria en la que se llamó a la militancia a participar del acto en el predio ubicado en la calle Julio Humberto Grondona 3660 de Sarandí.

Asistieron el diputado y presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, y el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro, además de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; la titular de Aysa, Malena Galmarini; el canciller Santiago Cafiero y la vicegobernadora Verónica Magario.

También asistieron el dirigente social Daniel Menéndez, de Somos Barrio de Pie, y el titular de la CTA, Hugo Yasky, además de Julián Domínguez, que asesora a Massa, y los intendentes Mario Secco (Ensenada) y Alejandro Granados (Ezeiza).

Del gabinete fueron parte los ministros Jorge Taiana (Defensa), Jaime Perczyk (Educación), Aníbal Fernández (Seguridad), Tristán Bauer (Cultura), Matías Lammens (Turismo), Carla Vizzotti (Salud) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas), además de la titular del ANSES, Fernanda Raverta.

Por su parte, el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, pronosticó que Massa "va a hacer una gran elección en el norte" y sostuvo que el peronismo está muy "confiado".

"Vamos a andar bien", dijo Manzur, en diálogo con los periodistas, al hacer su ingreso al estadio.

El espacio elegido para el acto fue el mismo en que Cristina Fernández de Kirchner lanzó "Unidad Ciudadana" el 20 de junio de 2017.

El 17 de octubre de 1945, conocido como el Día de la Lealtad peronista, se produjo una movilización popular multitudinaria en rescate del entonces coronel del Ejército y secretario de Trabajo y Previsión Juan Domingo Perón, una acción protagonizada por cientos de miles de obreros de los barrios fabriles del sur de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense que colmaron la Plaza de Mayo.

Desde entonces, en la historia del movimiento nacional justicialista, se conmemora el 17 de octubre como una fecha clave de la liturgia partidaria. (Télam)