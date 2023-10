La candidatura presidencial de Sergio Massa, en representación de Unión por la Patria (UxP), recibió hoy el respaldo de más dirigentes extrapartidarios, quienes, entre otros motivos, destacaron su "capacidad de gestión" y una propuesta política "transversal" para "lograr una unidad nacional lo más amplia posible".

La gobernadora rionegrina, Arabela Carreras, que representa al partido provincial Juntos Somos Río Negro, opinó que Massa es "la figura" política que "permite imaginar una salida razonable de la grieta" y garantizar "una integración de las distintas visiones" en busca de darle soluciones a "las necesidades y aspiraciones de todas las regiones".

El país, consideró Carreras en declaraciones a Télam Radio, se encuentra ante "una oportunidad de lograr una unidad nacional lo más amplia posible".

En ese contexto, Carreras destacó que en todas las elecciones en las que estuvo habilitada para votar lo hizo "siempre en positivo" y así volverá a hacerlo en el balotaje que se llevará a cabo en 20 días y que enfrentará a Massa con el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

El propio Massa criticó el acuerdo que Milei selló con un sector de Juntos por el Cambio (JxC) referenciado en el expresidente Mauricio Macri y la expostulante Patricia Bullrich, al advertir que "acumularon dos sectores de oposición y repartieron cargos".

Massa y Carreras

El candidato de UxP recibió en los últimos días el respaldo político de otros extrapartidarios a tres semanas del balotaje.

Dos de ellos lo expresaron este domingo y fueron los diputados nacionales del bloque Consenso Federal Natalia De la Sota y Alejandro "Topo" Rodríguez.

"Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone LLA no me representan", advirtió De la Sota en una publicación en su cuenta personal de la red social X, antes Twitter.

El apoyo de la legisladora tiene para Massa, además, un significado que excede lo electoral porque es hija del exgobernador cordobés José Manuel de la Sota, uno de los dirigentes políticos más admirados y queridos por el ministro de Economía.

En 2015, Massa y De la Sota conformaron la alianza Unidos por una Nueva Alternativa (UNA), en la que compitieron en las elecciones primarias, y en esa instancia triunfó el exintendente de Tigre.

"Tengo los mejores recuerdos de las charlas y las enseñanzas" de De la Sota, destacó Massa en septiembre pasado, cuando se conmemoraron cinco años de la muerte del dirigente cordobés, ocurrida en un accidente de tránsito.

Natalia de la Sota

Natalia De la Sota, aliada política del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien compitió en las últimas elecciones nacionales por la presidencia como candidato de la agrupación 'Hacemos por Nuestro País', felicitó a Massa cuando se impuso en los comicios del 22 de octubre y dijo valorar "su propuesta de gobierno de unidad nacional para terminar con esta Argentina agrietada".

También el diputado nacional Alejandro 'Topo' Rodríguez, cercano al exministro de Economía Roberto Lavagna y compañero de bloque de De la Sota, sostuvo que para el balotaje del 19 de noviembre próximo "no hay margen para una tercera posición" y planteó que "la neutralidad significaría no tener un compromiso con la Argentina".

Alejandro “Topo” Rodríguez.

Además, opinó que Milei es "el nuevo peón" de Macri y "en una doble acepción", en referencia a que "es una persona dependiente que reconoce un patrón, en este caso un patrón político, y en el sentido del juego del ajedrez como una pieza que Macri está dispuesto a entregar en función de su propia estrategia", expresó en declaraciones a Télam Radio.

Massa también obtuvo hoy el respaldo de un grupo de dirigentes socialistas, entre los que se encuentran la exgobernadora de Tierra del Fuego Fabiana Ríos, el exdiputado nacional Jorge Rivas y el exsecretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete Oscar González.

Massa

Lo hicieron, indicaron en un comunicado, ante el "conjunto de peligros que plantean los propugnadores de una Argentina donde solo haya lugar para los ricos, que amenazan la institucionalidad republicana y quieren desterrar los derechos de las clases trabajadoras y medias".

Además de Ríos y Rivas manifestaron su apoyo los dirigentes socialistas Fernanda Gigliani y Oscar Urruty (Santa Fe); Luis Ger (Santiago del Estero); Daniel Díaz, Eduardo Santillán y Carlos Santi (Santa Cruz); Juan María Escobar y Natalia Giussi (Chubut); Federico Tonarelli (CABA); María José Sánchez y Guillermo Torremare (Buenos Aires), Mariano Stinga y Daniel Orue (San Luis), Francisco Rodríguez Torres (La Rioja); Gabriela Arriola y Nadia Fink (Tierra del Fuego).

Encuentro con gobernadoras y gobernadores.

"Nos pronunciamos enfáticamente contra la arremetida de la derecha y la ultraderecha que, con las banderas del libertinaje conservador disfrazado de liberalismo, viene a propiciar un retorno al capitalismo salvaje del siglo XIX y a barrer con todos los avances sociales, políticos y culturales logrados tras luchas heroicas y enormes sacrificios", afirmaron.

En tanto, y según pudo saber Télam, los diputados nacionales socialistas Mónica Fein y Enrique Estévez se pronunciarían en los próximos días en un sentido similar. (Télam)