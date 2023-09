El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, señaló que la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio (JxC), "quedó muy desperfilada" luego de las PASO y "los demolió la pelea interna" entre los precandidatos Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

"Mucha gente que votó a Horacio mira de manera más atractiva nuestra propuesta de defender la universidad pública, un sistema de educación público, un modelo de inclusión, las policías locales", indicó Massa en una entrevista para TV Pública.

Además, destacó que "lo que en algún momento me criticaron cómo mi capacidad de diálogo es parte de lo que Argentina necesita en la etapa que viene. Nosotros somos todos hijos de la transversalidad, la transformación plural".

"Tenemos que ponernos en la cabeza que el 11 de diciembre tenemos que construir un gobierno de unidad nacional. Eso es federal", subrayó.

Asimismo, advirtió que la elección se definirá con "alargue", en referencia al balotaje que tendría lugar en noviembre, después de las elecciones de octubre.

"Va a haber alargue, más que penales", vaticinó Massa, en términos futboleros, durante una entrevista que brindó después del partido entre Argentina y Ecuador por las eliminatorias para el Mundial 2016.

Consultado por el resultado de las PASO, Massa evaluó que "en las provincias donde había competencia hubo más compromiso con la disputa que representa la primaria, y en los municipios donde había competencia mucho más todavía".

En cambio, contrapuso, "en las provincias del norte, que juegan por los porotos en la elección legislativa, la tomaron con más tranquilidad", lo que explicaría, dijo, el buen desempeño en esa región del candidato de La Libertad Avanza, (LLA), Javier Milei.

Massa indicó que, en sus charlas con los gobernadores del norte después de las PASO, les dijo que los "entendía" pero a la vez les pidió "ponerse las pilas" para las elecciones del 22 de octubre.

Massa encabezará desde mañana en Tucumán una serie de actividades de dos días con los gobernadores del PJ, en una suerte de relanzamiento de la campaña de UxP.

Sobre la oposición, evaluó que el expresidente Mauricio Macri "es" MIlei y señaló que el exmandatario "sueña en el fondo con la explosión de JxC el 22 de octubre porque está convencido que JxC era él y cree que el triunfo de sus ideas se puede ver expresado a través de Milei".

Al respecto, contó que hoy mantuvo una reunión de campaña con dirigentes de UxP como Máximo Kirchner, Eduardo 'Wado' De Pedro y Malena Galmarini, entre otros, y sostuvo que todos coincidieron en "no mirar más arriba".

"No hay nadie, somos nosotros, o nos hacemos cargo de lo que viene o no nos quejemos. No sólo nos hacemos cargo sino que además vamos a ganar las elecciones y gobernar Argentina en la etapa nueva, con nueva gente y nuevos diseños, porque necesitamos políticas más asociadas al siglo XXI".

Vaticinó un posible balotaje con Milei, al afirmar que "la expresión de la derecha eligió al original antes que a la fotocopia", en referencia al candidato libertario y a Bullrich, respectivamente.

Por otro lado, consideró que no deben "dejarse pasar" expresiones discriminatorias como las de Milei, quien trató de "mogólico" a un economista en un video que se conoció en los últimos días.

Massa repudió que se "discrimine a las personas con síndrome de Down, planteando que alguien a quien querés descalificar es mogólico", y se mostró molesto de que "nadie diga nada".

"Hoy hablé con uno de los integrantes de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA)",dijo e insistió: "No lo tenemos que permitir como sociedad". (Télam)