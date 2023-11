El ministro de Economía de la Nación y ex candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, se tomaría licencia hasta el final de este gobierno, con el objeto de “facilitar la transición” hacia la administración que encabezará Javier Milei, según trascendió en los últimos minutos, aunque aún no fue confirmado por el titular del Palacio de Hacienda ni por la Casa Rosada.

Según el trascendido, la cartera económica durante los días que quedan hasta la asunción de Milei sería conducida por dos hombres que ya forman parte del equipo de Massa: Raúl Rigo, secretario de Hacienda, y Miguel Pesce, titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA).