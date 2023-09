El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró hoy a los gobernadores coparticipar el Impuesto al Cheque y el Impuesto PAIS, con el objetivo de "cuidar las cuentas de las provincias". "Vamos a incorporar como una adenda a la presentación del presupuesto, un mecanismo de coparticipación de parte del impuesto al cheque y parte del impuesto país para cuidar las cuentas de las provincias", remarcó Massa. El ministro de Economía encabezó este domingo un acto en Salta junto a los gobernadores del Norte Grande Gustavo Saenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Morales (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja). La novedosa iniciativa que pone sobre la mesa Massa se da luego de que el proyecto de la suba del mínimo no imponible de Ganancias logre dictamen en el Senado y quede a un paso de la votación, instancia para la cual el oficialismo buscará negociar para alcanzar el número deseado. "Valoro enormemente el trabajo que cada uno de estos gobernadores, sin importar el color político, han hecho para que tengamos energía de biomasa a través de la industria forestal en corrientes, para que tengamos energía solar a través del desarrollo de enormes parques en La Rioja, en Jujuy y en otra provincia del norte argentino", afirmó el funcionario nacional. Y agregó: "Quiero decirles gracias porque no hay nada más maravilloso que saber que cada uno de los que vivimos acá, si mañana volviéramos a nacer, volveríamos a elegir la Argentina y la provincia del norte para vivir y desarrollarnos". En el mismo tono, añadió: "Si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno, voy a llamar a un gobierno de unidad nacional. No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto, porque la Argentina somos todos". LD/GAM NA