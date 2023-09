(Por Julio El Ali).- En el inicio formal de la campaña para los comicios generales del 22 de octubre, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, pondrá en debate una serie de ideas del postulante por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, aunque "sin descalificaciones ni ninguneos", y al mismo tiempo prestará "especial atención" al votante promedio del economista ultraliberal.

Con la presentación de equipos temáticos y nuevas propuestas "para la Argentina que viene" en áreas específicas como seguridad, producción y trabajo, los dirigentes de UxP buscarán "profundizar el debate" con la postura anti-Estado de los libertarios, y planteará "con seriedad" cómo sería el país si a partir del 10 de diciembre se aplicaran las ideas que esgrime Milei.

En el búnker 'Massa Presidente' de la calle Bartolomé Mitre cuentan con estudios de opinión que muestran que una porción de quienes votaron por Milei en las PASO, hoy, tras el resultado del 12 de agosto, "no tiene decidido si repetir su voto o modificarlo".

Esta situación curiosa es una de las claves de la nueva estrategia que desplegará el oficialismo, según adelantaron a Télam voceros de UxP.

Esos datos renovaron la esperanza en el laboratorio electoral del frente articulado en torno al peronismo, que ya parece haber asimilado el golpe de las primarias.

De ese modo, y con espíritu renovado, UxP acordó las acciones a realizar en la primera quincena de este mes, que arrancará con un acto formal de lanzamiento de campaña en la provincia de Tucumán.

Ese escenario fue elegido por un objetivo claro: la prioridad está puesta en recuperar votos en la región norte del país; para eso, se convocará a las urnas a todos aquellos que no fueron a votar en agosto.

La misión 'Milei', con la recomendación de "no descalificar, no agredir, escuchar al votante, realizar propuestas serias y propositivas, y plantear cómo sería el país con las ideas de la ultraderecha", que responde a los manuales clásicos de campañas electorales, tuvo su primera muestra en el acto por el Día Nacional de la Industria que se realizó en Paraná, Entre Ríos.

Allí, Massa puso en discusión las ideas libertarias de disminuir o eliminar la comercialización con China y Brasil, los dos primeros destinos de las exportaciones argentinas; también, la apertura total de las importaciones y la eliminación del sistema educativo universitario público con la aplicación de 'vouchers'.

Sin rodeos, Massa a les preguntó públicamente a los empresarios avícolas y de autopartes, que estaban sentados en la primera fila del Centro de Convenciones de Paraná, si se imaginaban que pasaría con sus empresas en el caso de que a partir del 10 de diciembre se cerrara el comercio con China y si se cambiaran las regulaciones de la comercialización con Brasil.

Y acto seguido, con mayor énfasis, inquirió: "¿Se imaginan si se abren todas las importaciones sin ninguna protección a la industria nacional?".

La cúpula de la UIA y todos los empresarios hicieron entonces un notorio silencio y el rictus de más de uno se transformó, con lo que se cumplió el objetivo del oficialismo, ya que en ese instante los participantes parecieron imaginarse lo que podría pasar con el país si fuera gobernado por Milei, según confiaron a Télam desde el comando de UxP.

Ahora bien, el desafío que plantean desde el entorno de Massa es cómo lograr que ese mismo sentimiento de preocupación que tuvieron los empresarios se logre trasladar a los trabajadores, a los comerciantes, a los jubilados y a la mayoría de los votantes de Milei, que -en su mayoría- no son "radicalizados".

En Paraná, Massa cumplió con la consigna de poner en debate una idea reiterada por Milei al hablar con los empresarios sobre el sistema universitario; en ese momento dejó una frase que fue muy aplaudida: "Dicen que la pobreza se combate con educación y estoy de acuerdo. ¿Pero cómo vamos a combatir la pobreza si cobramos la educación?".

Luego remató con una propuesta, dicha al pasar, pero que es muy esperada por la comunidad educativa: la de aumentar la inversión en educación universitaria con cambios en la ley presupuestaria.

Ese tipo de acciones, insistían en el búnker de UxP, reflejan claramente dos modelos de país: educación pública de calidad y con más inversión versus educación privada, por un lado, y mercantilizada para pagar con 'vouchers', por otro.

Con la misma recomendación de poner en discusión las ideas de Milei pero sin desacreditar a sus votantes, la titular de Aysa, Malena Galmarini -flamante incorporación del equipo de campaña de UxP- fue la encargada de cruzar al candidato de LLA desde las redes sociales: en este caso, por sus ideas ecológicas.

Milei, en este punto, se presenta como un negacionista del cambio climático.

Con esos antecedentes, Galmarini publicó en las últimas horas un video en el que se observa a Milei asegurar que "una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera porque no hay daño".

En otro tramo del mismo discurso, el candidato de LLA se refiere al abastecimiento del agua, insumo imprescindible para la vida, con una frase a contramano de todas las advertencias internacionales: "Sobra el agua".

Por eso, la titular de Aysa le respondió: "Mientras el mundo se preocupa por el calentamiento global, unos pocos quieren lucrar con las necesidades básicas de las personas. Nuestros ríos se cuidan y el agua no se negocia", resaltó.

Entre las propuestas libertarias que buscan poner en discusión desde las usinas de UxP, se encuentra la libre portación de armas desde los 16 años.

En este punto, se pondrá en el centro del debate la cuestión de la seguridad y advertir sobre el riesgo que implicaría la promoción desde el Ejecutivo de un proceso de rearme por parte de los individuos.

Este eje tendrá un gran desarrollo en esta etapa de la campaña con la presentación de un equipo de especialistas en la materia, que será encabezado por el abogado y diputado nacional por el Frente Renovador Ramiro Gutiérrez.

Sobre las iniciativas de UxP para combatir la inseguridad, uno de los principales reclamos de la población en los grandes centros urbanos, Gutiérrez adelantó que el modelo será lo ya realizado por Massa cuando fue intendente del municipio bonaerense de Tigre, donde "bajó un 90 por ciento el delito con la instalación de cámaras y creó un comando operativo unificado".

"No le podemos decir a la sociedad civil que se arme, no es una buena idea. Que la gente compre armas como dice Milei no es la solución, porque en el arma está el problema, cuánto más armas y más balas, más víctimas. Acá hay que mejorar la prestación eficiente de un estado que se va a poner en el medio entre la víctima y el delincuente", lanzó Gutiérrez en declaraciones a Crónica TV.

Fue un primer cuestionamiento a ese tópico muy presente en la narrativa libertaria.

Asimismo, Gutiérrez continuó con la recomendación de 'dar una propuesta propositiva para la Argentina que viene', al afirmar que "la propuesta de Massa es seguridad inteligente; es ver la tormenta antes de que se desate, ya que así bajó un 90 por ciento los delitos en Tigre".

Desde el entorno del candidato del peronismo redoblan aún más la apuesta y no rehúsan de hablar de inseguridad y su vinculación con el Poder Judicial.

"Con Massa, se termina la puerta giratoria", aseguran.

Otro de los temas en carpeta y que implicará debatir sobre las iniciativas ya expresadas por LLA consiste en la posibilidad de vender libremente órganos, como también que se promueva desfinanciar los jardines maternales.

En esa línea, en el laboratorio electoral de UxP consideran que "hubo muchos votos a Milei en las PASO que no conocen en detalle sus ideas" y que esas preferencias consistieron, más bien, en "un castigo a la clase política".

Por eso, desde el oficialismo se insistirá en este tramo de la campaña en la conveniencia de "poner en escena cada una de las ideas de Milei, como si ya fuera Presidente, y tomarlo seriamente".

Para los asesores de campaña, la fórmula Massa-Rossi "en las PASO consiguió un piso y tiene mucho para crecer" mientras que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, "no está creciendo" porque "está en disputa con Milei y quedó asociada a un Gobierno que fracasó como el de Mauricio Macri".

En el inicio formal de campaña, los números de intención de voto que circulan en UxP muestran a Milei con el 38 por ciento, luego a Massa con el 32%, por lo que ingresaría como segundo a un potencial balotaje, y tercera a Bullrich, con el 27 por ciento. (Télam)