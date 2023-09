El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa (UxP), sostuvo hoy que, "mientras muchos metían la cabeza debajo de la cama", él se hizo cargo de la cartera económica y se diferenció de "otros que quieren presidir la Argentina y se fueron en helicóptero", en referencia al radicalismo, de Juntos por el Cambio.

Además, definió a su competidor por La Libertad Avanza, Javier Milei, como "el que habla de dolarizar la economía sin tener el acuerdo con los dueños de los dólares".

"Que el presidente de la Cámara de Diputados tenga que hacerse cargo del Ministerio de Economía ampliado es consecuencia de errores, que claro que los hubo, pero la diferencia es que, mientras muchos metían la cabeza debajo de la cama, yo me hice cargo", destacó Massa en declaraciones al canal La Nación+.

Acuerdo con el FMI

Y agregó: "Me hice cargo de un país que hablaba de asamblea legislativa, de hiperinflación. Yo podría haberme quedado desde la presidencia de la Cámara de Diputados marcando las diferencias pero me hice cargo; no como otros que hoy quieren presidir la Argentina y se fueron en helicóptero".

Massa definió a Patricia Bullrich como "la ministra de seguridad de Carlos Melconian" y puntualizó que, junto con Milei, "son lo mismo porque hablan de las mismas cosas".

Al ser consultado sobre cómo armaría un eventual gabinete en caso de ser elegido presidente, Massa respondió: "Va a haber radicales ministros en mi gobierno y peronistas que hoy están en el PRO".

Sergio Massa en reunión de gabinete

En ese marco, añadió que hay dirigentes en UxP que son "muy buenos, como Fernanda Raverta y claro que voy a convocar a los que son valiosos" para conformar su equipo de trabajo.

Sobre la coalición gobernante, Massa remarcó los "valores que nos unen" y "las cosas que hoy están en riesgo". Entre ellos citó "que el Estado te brinde seguridad y no que cada uno se compre su arma, que los chicos vayan a la escuela con notebook en la mochila".

Massa también se refirió a la justicia: "Yo tengo una familia amiga que hace 12 años que espera un fallo para adoptar, o seguro alguien un amigo laburante que hace 4 años que está esperando el fallo de la indemnización o todos conocemos jueces que por no detener a violentos terminamos con muertes con violencia de género. La justicia nunca se ha puesto a mirarse para adentro y a hacer su autocrítica".

"El hartazgo tiene que ver con el ingreso, con el fracaso de la política que vive peleando pero también con una justicia que en lugar de resolver con firmeza los problemas convalida la idea de la impunidad", afirmó.

En materia económica, dijo que "no hay riesgo de hiperinflación" y que "la devaluación es consecuencia de que "(Mauricio) Macri llevó a la Argentina a la convocatoria de acreedores en el 2018 para financiar la fuga de capitales" y que operó como "un tío jugador que hipotecó la casa familiar", por lo que insistió en la necesidad de "pagarle al FMI para sacarlo definitivamente" del país.

Tras remarcar que "el Fondo pedía una devaluación del 100 por ciento" que no fue otorgada por la Argentina, Massa recordó que el organismo de crédito multilateral "es un síndico en la Argentina", lo cual "obliga a negociar todo el tiempo de las medidas".

Macri junto a Lagarde, ex titular del FMI.

"Por eso mi primer planteo es que tenemos que tomar el tema deuda como política de estado, en un marco de acuerdo de todas las fuerzas políticas y que tenemos que pagarle para sacarlo definitivamente de la Argentina", afirmó.

En el misma línea, añadió que "mientras el FMI esté metiendo su nariz en las cuentas de la Argentina va a ir imponiendo cosas que tendrán que ver más con su necesidad de cobrar la plata que le dio a Macri que con las necesidades de crecimiento del país".

"Esto es como una familia donde había un tío jugador que le gustaban los burros, la quiniela y fue tomando deuda y un día hipotecó la casa familiar. La Argentina está desde el 2018 en esa situación y es importante que los argentinos lo entiendan", insistió Massa. (Télam)