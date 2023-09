El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, sostuvo hoy que las "mentiras" del expresidente Mauricio Macri fueron lo que le "hizo daño a su gobierno", y destacó que el "daño más grande" de su administración fue "ir a entregarle a la Argentina al Fondo Monetario Internacional".

"Si hay algo que le hizo daño a sus gobiernos fueron sus mentiras, fue el presidente que dijo que ningún trabajador iba a pagar Impuesto a las Ganancias en su gobierno, y le cobró el doble", reprochó Massa en diálogo con el canal de YouTube Neura Media.

Con esas palabras, le respondió a Macri, quien envió un mensaje a los radicales para que dejaran "los asados con Massa para después de la campaña".

El ministro de Economía, replicó: "Se lo tiene que decir a muchos de sus dirigentes que militaron con nosotros mucho tiempo".

MIRÁ TAMBIÉN La DAIA y clubes firmaron mesa de diálogo para erradicar la discriminación en el deporte

Massa valoró que si "por suerte el Senado mañana aprueba la ley" para la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, va a poder decir que en un eventual gobierno suyo "ningún trabajador va a pagar" ese gravamen.

"La mamá de Macri decía que de chiquito era mentiroso", señaló Massa y recriminó: "Se ve que no aprendió nada en el camino de la vida".

Para el ministro de Economía, "el daño más grande" de la gestión del gobierno de Macri fue "ir a entregar a la Argentina al FMI" y "sobreendeudarla", cuando pidió un préstamo por 54 mil millones de dólares en lugar de los 18 mil millones que podía recibir.

Al ser consultado por la visita del economista Carlos Melconian al canal de YouTube Neura Media, al que todavía no fue la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, Massa ironizó: "Vino el candidato, no vino la ministra de Seguridad del candidato".

MIRÁ TAMBIÉN El gobernador Kicillof llamó a votar para decidir el futuro de Argentina tras el acto en Ensenada

Sobre las corridas cambiarias de la campaña electoral, criticó: "Son casi como que mágicamente aparecen, hechos de inseguridad, alguna corridita, el instalar la idea de saqueo".

"Aparecieron en 24 horas pseudosaqueos que desaparecieron y se esfumaron justo el día que en el escenario político argentino apareció una publicidad que decía 'Yo voy a poner orden'", dijo en referencia a un spot de Bullrich.

Acerca de la devaluación del 100% que le solicitó el FMI, destacó que "es lo mismo que están planteando los candidatos que compiten conmigo, cuando plantean unificación cambiaria es 100 de devaluación, la dolarización es 100 de devaluación".

"A mi me pueden criticar muchas cosas pero hay dos que no: que laburo como un perro y que cuando tomo una decisión, la banco", retrucó y destacó que cuando se "hablaba de helicóptero, de asamblea legislativa, de salida de gobierno, de corrida (cambiaria), en agosto pasado, yo puse el pechito y me hice cargo del Ministerio de Economía", recordó Massa.

En cuanto al primer debate presidencial que se llevará adelante el próximo domingo, manifestó que va a haber "mucha gente que lo va a mirar con la esperanza de encontrar algo nuevo que le dé un motivo para elegir" a su candidato.

El ministro valoró que esa instancia servirá para "poder contarles y ponerles un camino de esperanza" a los electores, y de mostrar "cómo pueden ser las mejoras".

"Puede ser para nosotros una posibilidad de seguir recuperando votos", ponderó.

Además, adelantó: "El domingo voy a tratar de ser concreto en los temas que más nos preocupan: en materia económica y en materia educativa", que son los ejes del debate.

Sobre cómo constituiría un eventual gobierno, adelantó que tiene "delineadas personas y perfiles para laburar conmigo en un Estado al que hay que hacerle reformas" y reiteró que espera "inaugurar el 10 de diciembre un gobierno de unidad nacional". (Télam)