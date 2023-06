El ministro de Economía y referente del Frente Renovador, Sergio Massa, volvió a insistir este sábado con la necesidad de que haya "un candidato de unidad" en el Frente de Todos, pero advirtió que "si se decide que haya PASO" su espacio político va "a estar". "Creo que o mejor para la Argentina y el Frente de Todos es la unidad, pero si se decide que haya PASO anótennos en las PASO. Ahí vamos a estar", subrayó Massa. Al cerrar el Congreso del Frente Renovador, el funcionario nacional apuntó: "Nosotros no extorsionamos, no presionamos, nosotros damos nuestra opinión como dirigentes políticos. Que nadie se haga la víctima, somos todos grandes. Que nadie se esconda detrás de la victimización. Nuestra opinión es que en unidad construimos una vuelta de pagina para ponerle punto final a la argentina del ajuste y el endeudamiento". "Hicimos política conmigo en el llano, no necesitamos un cargo para participar o discutir ideas. No necesito un cargo para hacer política, hago política porque creo, por el país que sueño", enfatizó Massa. Además, destacó que el Frente Renovador tuvo "buenas y malas" a lo largo de los 10 años desde su fundación, pero lograron mantener la "entidad" y "unidad". "Hace cuatro años dejamos de lado las diferencias", subrayó el ministro de Economía y recordó que en 2019 fueron convocados por Cristina Kirchner, a quien definió como "la dirigente que más votos tenía". En ese marco, Massa precisó que al gestarse el Frente de Todos entendieron que "era un tiempo de humildad y de unidad", ya que el Frente Renovador es "una fuerza que cree en el diálogo" y busca "consensos con los que no piensan igual". Asimismo, el titular del Palacio de Hacienda precisó que "la deuda es un problema adicional para Argentina", que "condenó el futuro de la Argentina", pero advirtió: "No soy de los que se quejan y se quedan llorando en los problemas, soy de los que buscan soluciones". Al recordar la corrida cambiaria y la crisis política que se generó con la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía, Massa subrayó: "Decían que venía el helicóptero y no nos escondimos, le pusimos el cuerpo". MD/MAC NA