El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó hoy que el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "impidió que se hiciera la megadevaluación que pedía el Fondo Monetario Internacional".

"Al FMI no lo trajimos nosotros, lo aclaro. El FMI te presta pero te exige y lo que exige el FMI no es bueno, pide devaluar todo el tiempo, devaluar tanto como se mueven los precios y eso genera más inflación", explicó el gobernador en declaraciones a Télam Audiovisual tras encabezar el acto de inauguración del nuevo edificio de talleres de la Escuela Secundaria de Educación Técnica N°6 de Wilde, en el municipio de Avellaneda.

Expresó que si bien no quiere comparar países ni experiencias, se trata de "planes de ajuste permanente".

"El ministro impidió que se hiciera la megadevaluación que pedía el Fondo, lo que no me sorprende, siempre piden eso. Obligaron a una devaluación y el dólar paralelo se movió junto al oficial, entonces la brecha sigue. No pegan una", aseguró.

Para Kicillof, "las políticas que pide (el FMI) son malas".

"El ministro tuvo que dar una dura discusión para evitar un mal mayor y ahora está viendo cómo se realizaban los desembolsos comprometidos. A (el expresidente Mauricio) Macri, a sola firma, le ofrecieron 55 mil palos y los usó para fuga de capitales", manifestó.

El mandatario bonaerense apuntó que el FMI "dijo que vendrían medidas compensatorias, estamos a la espera de esta reunión (que mantendrá Massa en Washington) cuidando lo más que podamos a la sociedad en su conjunto, a los laburantes y a los que aún les falta un montón". (Télam)