El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, indicó hoy que "las empresas no pueden elegir" si pagar o no la suma fija de $60.000 para empleados privados, anunciado el domingo y ratificado anoche por decreto, y destacó que "el motor más importante de la economía es que los trabajadores tengan plata en el bolsillo".

"Las leyes laborales y decretos vinculados todos son de cumplimiento de orden público. Las empresas no pueden elegir, y los empresarios saben que el motor más importante de la economía es que los trabajadores tengan plata en el bolsillo", señaló Massa en declaraciones a los medios presentes en Entre Ríos, luego del acto donde puso en marcha el programa PreViaje 5.

El ministro consideró que "venimos de un proceso de enorme crecimiento de la rentabilidad empresaria y creo que hacer el esfuerzo de ponerle un peso en el bolsillo al laburante que la viene pasando mal es de todo empleador y empresario bien nacido".

"Hay algunos que hacen política y declaraciones, pero miles de pymes están contentas porque, para muchas, el empleado es casi de su familia. No lo vive en una relación patrón-empleado", añadió.

MIRÁ TAMBIÉN UxP de campaña: Massa dijo que el país pone cosas en juego y Rossi llamó a confrontar ideas de LLA

El presidente Alberto Fernández firmó anoche el decreto de una asignación no remunerativa para los trabajadores que cumplen tareas en relación de dependencia en el sector privado de 60.000 pesos, en dos cuotas de 30.000 pesos con "los salarios devengados en los meses de agosto y septiembre" próximos.

Según el Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial 438/2023, la asignación será otorgada "por única vez" para trabajadores en relación de dependencia del sector privado y trabajadores estatales a nivel nacional, por lo que los gobernadores e intendentes deberán decidir por su cuenta si acoplarse o no a la medida en sus jurisdicciones.

Al respecto, Massa indicó que "hay gobernadores de todos los colores políticos que de alguna manera venían discutiendo paritarias y se les cruzaba, y hay otros que no, y ellos sí asumieron el bono".

"Quienes plantearon que no, no fue un no a la medida, sino porque vienen discutiendo su propia paritaria. El decreto dice el bono es suma fija a cuenta o absorbe la paritaria", detalló.

MIRÁ TAMBIÉN El Presidente recibió a integrantes de Las Murciélagas y Los Murciélagos, campeones del mundo

Y expresó que desde el gobierno nacional "no queremos meternos en la paritaria, porque la paritaria libre es una de las cosas que hemos recuperado en la Argentina".

"Lo que queremos es que cuando hay salarios muy bajos y hay situaciones que de alguna manera generan desequilibrio o desigualdad, el Estado fije un piso para que la discusión se eleve, para que el trabajador gane mejor", completó. (Télam)