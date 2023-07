El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, expresó hoy que en el país "se discute inclusión o exclusión, ajuste o desarrollo" y pidió "abrazar" a los que "nos necesitan", al encabezar un acto en la municipalidad de Tigre junto a la titular de Aysa y una de las precandidatas a intendenta de ese distrito por UxP, Malena Galmarini.

"En un país en el que se discute inclusión o exclusión, ajuste o desarrollo, invertir en que la gente pueda viajar a su trabajo de manera económica, tiene que ver con pensar un país que incluye y que abraza", dijo Massa durante el acto en el que se anunció el reempadronamiento de tarjetas SUBE para residentes y trabajadores de islas del Delta.

En ese sentido, el precandidato ponderó las inversiones que realiza Estado para favorecer "el derecho a Internet, a viajar con transporte de calidad, a tener acceso al agua corriente y a la recolección de residuos" en el distrito y criticó a aquellos que quieren "cortar" estos servicios porque lo ven con "una tabla de Excel".

"En este momento donde muchos promueven odio y pelea, abracemos a los que nos necesitan", resaltó.

MIRÁ TAMBIÉN Rossi destacó como logro de la sociedad la instalación de la cuestión ambiental en el debate público

El ministro y precandidato anunció el inicio del "tendido nuevo de fibra óptica de Internet" en "la primera, segunda y tercera sección de islas" del Tigre.

También dijo que la empresa Líneas Delta Argentino realizará un "prototipo de lancha eléctrica" y que está "trabajando" para que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financie "la reconversión de todo el parque de lanchas" para que utilicen "energía eléctrica".

"Estamos convencidos de que menor combustión es mayor cuidado del Delta", remarcó.

Por su parte, Galmarini expresó que el Delta de Tigre es "único en el mundo" y que cuando junto a su esposo Massa accedieron a la intendencia del distrito (2007-2013) decidieron que "había que cuidarlo".

MIRÁ TAMBIÉN El Gobierno porteño dará bono a docentes que no pararon y gremios hablan de miserabilidad política

"Estamos trabajando en un nuevo modelo para el transporte publico, para que los vecinos no tengan que dar vueltas enormes para llegar al continente", indicó Galmarini.

Además de reconocer el trabajo del Ministerio de Transporte de Nación y de la provincia de Buenos Aires, también agradeció a Massa por "su amor por Tigre".

"Él colaboraba con que las cosas sucedieran, llamaba a quien no me había atendido o quien no resolvía con la rapidez que queríamos", dijo sobre el candidato presidenciable de UxP.

Del acto también formaron parte el ministro de Transporte de Nación, Diego Giuliano; su par bonaerense, Jorge D'Onofrio; el intendente de San Fernando, Juan Andreotti; y el jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk.

Giuliano subrayó que desde su rol de ministro Massa promueve "expandir derechos" y que tiene la visión de alguien que "mira de cerca al vecino" y recalcó: "Ojalá que Sergio, a partir del 10 de diciembre, lo pueda hacer en la Argentina".

En tanto, D'Onofrio reivindicó la gestión que realizó en Tigre el precandidato presidencial al afirmar que "cuando se empezaba a hablar de las cámaras, todos miraban con una sonrisa socarrona; hoy es una realidad en todo el país la videovigilancia, el cuidar al vecino".

"En ese momento de Tigre las cosas pasaban. Los invito a tener fe y confianza. En Tigre las cosas van a volver a pasar", dijo en apoyo a la postulación de Galmarini como intendenta.

Por su parte, Sujarchuk coincidió con que en el país existe "un debate" entre "una Argentina exclusiva o inclusiva".

"Está claro que las necesidades se conforman con derechos y no viendo a los argentinos como un gasto, sino como un lugar de inclusión", remarcó.

El acto se produce a días de que la Junta Electoral de UxP habilitara la precandidatura para un nuevo mandato del actual intendente de Tigre, Julio Zamora, quien competirá con Galmarini en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto. (Télam)