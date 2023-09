El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, expresó hoy que desde la coalición oficialista "nos mueve el profundo amor por Argentina" y aseguró que "vamos a seguir gobernando".

"No nos une ni nos mueve el odio, no nos mueve la violencia, no nos mueve el deseo de desaparición del otro, nos mueve un profundo amor por la Argentina", afirmó Massa desde Parque Norte y agradeció a los presentes "por confiar, quédense tranquilos, el país del futuro va a ganar en primera vuelta o en segunda pero vamos a seguir gobernando Argentina". (Télam)