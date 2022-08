El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, adelantó una serie de medidas y llamó a no tener “miedo o vergüenza” de sentarse a dialogar con la oposición, para “encontrar acuerdos en políticas de Estado en temas que hacen al desarrollo”.

“En los próximos meses no hay elecciones, hasta marzo o abril no empieza la temporada electoral. Sería bueno aprovechar para encontrar acuerdos o consensos básicos para el desarrollo de la argentina”, enfatizó Massa. Llamó a no tener “miedo o vergüenza de sentarnos a una mesa por más que seamos de fuerzas políticas distintas”, porque “lo que está en juego es el futuro de la Argentina”.

MIRÁ TAMBIÉN Scioli reafirmó en el Senado que buscará un acuerdo estratégico e integral con Brasil

El funcionario también anticipó que próximamente se conocerán datos de la macroeconomía que resultarían alentadores, como “niveles inesperados” de desempleo (en torno al 6,7%) e índices de consumo que “hace dos años, en medio de la pandemia, no imaginábamos”.

Massa hizo estas apreciaciones durante su intervención en el Consejo de las Américas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Entre los anuncios que realizó, figura la búsqueda de “un acuerdo de trabajo técnico con los técnicos de la Mesa de Enlace para avanzar en un mecanismo más rápido de liquidación” de las exportaciones de granos, que le permita al Estado “aprovechar al máximo la potencia y la generación de riqueza que tiene el sector agroindustrial”.

También anunció que será “duro” con quienes “afanaron reservas del Banco Central” a través de la sobrefacturación de importaciones.

“Vamos a ser duros con quienes hicieron la avivada de afanarle reservas al Banco Central. Es importante defender los dólares para la producción y el abastecimiento de productos, pero a la vez hay que desnudar a aquellos que usaron la competitividad cambiaria para enriquecerse de manera inapropiada”, dijo el ministro.

Massa anticipó también que mañana se publicará el decreto para empezar a transformar los programas sociales en planes de empleo. “Aspiramos a que a lo largo del año que viene podamos incorporar a más de 200 mil beneficiarios de programas sociales al mercado de trabajo, entendiendo además que los niveles de desempleo que hoy tenemos encuentran techo en la capacidad de absorber mano de obra por falta de oferta”, precisó.

“Sin estabilidad macroecómica no hay paz social, pero sin paz social no hay estabilidad macroeconómica”, dijo en otro tramo de su discurso, y llamó a preservar esa estabilidad a través de “un trabajo conjunto entre el Estado, los gobernantes, pero también con los actores económicos y sociales de la Argentina”.

“La Argentina es un gran país, con enorme cantidad de recursos, pero claramente es un país que no es rico sino con riquezas”, señaló Massa. Ahora, dijo, hay que “transformar esa riqueza en desarrollo”.

El ministro también agradeció a “los cuatro millones de argentinos que renunciaron a los subsidios” sobre las tarifas de energía, que el gobierno irá retirando gradualmente para los sectores de mayores ingresos en un intento de fortalecer las arcas públicas. (Télam/NA)