El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, le pidió hoy a su contrincante Javier MIlei que conteste por "si o por no" si va a "eliminar subsidios, privatizar Vaca Muerta, dolarizar, privatizar ríos y mares y eliminar el Banco Central".

"A mí no me vas a condicionar si contesto por si o por no. Ustedes son unos mentirosos. Ustedes estuvieron engañando con los subsidios. No vamos a tocar las tarifas antes de permitir que la economía se recupere", le contestó Milei en el debate presidencial que se desarrolla en la facultad de Derecho de la UBA.

(Télam)